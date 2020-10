O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 07

Búzios

A vigésima primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça rejeitou, por três votos a zero, o recurso de André Granado e manteve a decisão do Juíz de Búzios que cassou o mandato do prefeito. A defesa de André, que perdeu o prazo de recurso numa ação de improbidade administrativa, argumenta que perda do mandato e suspensão de direitos políticos só podem ser determinadas após o trânsito em julgado da ação. Desde que foi reeleito em 2016, o prefeito buziano saiu e voltou ao cargo mais de 10 vezes. Se ele for realmente afastado, Henrique Gomes assume o cargo.

Arraial do Cabo

A Delegacia de Arraial do Cabo deflagrou hoje a Operação Máquina de Rapina, para desarticular uma quadrilha de servidores e ex-servidores da prefeitura, acusada de invasão e grilagem de terras. De acordo com as investigações, comandada pela delegada Patrícia Aguiar, o ex-servidor Edson Soares dos Santos, conhecido como Edinho, é apontado como líder da quadrilha. A justiça determinou o afastamento, por seis meses, dos cargos de todos os investigados. Há indícios de que o grupo legalizava a documentação de áreas invadidas de forma fraudulenta, dentro da prefeitura, inclusive com emissão de IPTU e licenças.

Cabo Frio

Os fofoqueiros de plantão, do bairro Vila Nova, em Cabo Frio, estão falando que a vereadora Letícia Jotta não gostou nada de ter sido cobrada por um eleitor, sobre suas ações na câmara. Segundo informações, a parlamentar teria parado em um depósito de bebidas, quando foi abordada por um morador. Ela não perdeu tempo e “saiu saindo”.

São Pedro da Aldeia

Por onde anda o vice-prefeito de São Pedro da Aldeia? Essa é a pergunta feita no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia. Tem gente que diz que Mauro Lobo está em Penedo, em seu chalé. Será?

Iguaba Grande

Começa na próxima terça-feira (13), a série de entrevistas com os candidatos a prefeitura de Iguaba Grande. A primeira entrevista será com a candidata Margoth Cardoso (PT), a segunda será com a ex-prefeita, Grasiella Magalhães (PP). No dia seguinte, fala o atual prefeito e candidato a reeleição, Vantoil Martins(Cidadania). Fecha a série de entrevistas o candidato, Washington Tahim (Republicanos). Todos os nomes foram sorteados na presença de representantes dos candidatos, no Restaurante Água na Boca, em Iguaba, na terça-feira (06). As entrevistas serão sempre às 9 da manhã, no Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM 94,5.

Araruama

A campanha para vereador, dos irmãos Penha Bernardes e Luiz do Táxi, vem dando o que falar em Araruama. Dizem que os dois estão disputando voto à voto. Nos lares dos eleitores, quando um sai, o outro entra. É disputa em família.