O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Cabo Frio

A primeira dama de Cabo Frio, Alice Nassif, usou uma rede social para chamar de recalcada a oposição ao marido. Ela também criticou a imprensa e disse que só aqueles que não conseguiram uma “boquinha” falam mal do governo. A primeira dama, no texto, cita uma série de realizações do governo, inclusive a Bandeira Azul no Peró e diz que Adriano sobreviveu bravamente a críticas infundadas de uma mídia que só fala a verdade quando é bem paga. Segundo Alice, quem achou que Adriano se curvaria as dificuldades se enganou. O prefeito, de acordo com ela, conseguiu pagar o décimo terceiro de 2018 e 2019 e parcelas atrasadas do bônus de 2015 e 16. Texto da primeira dama causou indignação dos servidores públicos do município.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho disse, em entrevista ao Jornal de Sábado, que se preparou para ser prefeita de Araruama e que faz gestão. A prefeita também anunciou que recorre da decisão da justiça que suspendeu o estacionamento da cidade. Segundo ela, a empresa havia se comprometido a instalar câmeras para monitorar a cidade.

Iguaba Grande

O vereador Alessandro Grimaldi, que durante um tempo esteve com a prefeita Grasiella Magalhães, resolveu abraçar o projeto político do prefeito Vantoil Martins. Grimaldi fez uso das redes sociais para dizer que acredita no projeto do prefeito politico de Vantoil e que vai dar crédito e governabilidade.

Arraial do Cabo

Ambientalistas e moradores do município de Arraial do Cabo vão discutir sustentabilida e geração de renda no próximo dia 18 de janeiro. O tema principal do encontro será “Unidades de Conservação e Inclusão Social”. O evento será a partir da 10 horas, na Casa dos Bezerra, na Praia do Forno, em Arraial do Cabo. Quem organiza o encontro é professor André Cavalcante.

São Pedro da Aldeia

O empresário Carlos Roberto Silva, do Quintal do Chopp, encomendou uma pesquisa para saber a situação política dos pré candidatos da cidade. Dizem que desde que a galera do Canhão da fofoca ficou sabendo virou uma romaria o portão da casa dele. Todo mundo quer saber o resultado da pesquisa. O Sombra soube com exclusividade.

Búzios

A presidente da Câmara de Búzios, que está internada Rio de Janeiro, deve permanecer pelo menos por mais 10 dias. A informação é do marido da vereadora, Flávio Salme. Segundo Flávio, a vereadora está lúcida e já retirou o dreno da cirurgia.