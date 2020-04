O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Cabo Frio

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio informou o segundo caso de Covid-19 no município. Mesmo com a notícia, muitos moradores de estão indo para as ruas. No momento, o município tem 49 casos suspeitos, 20 já foram descartados e dois casos confirmados. O momento é de apreensão.

Iguaba Grande

Iguaba Grande tem 2 mortes notificadas pela Secretaria de Saúde do Estado. A primeira acorreu no dia 21 de março e paciente tinha 64 anos e, segundo informações da secretaria de Saúde de Iguaba Grande, o paciente era portadar de doenças preexistentes.

Araruama

A prefeitura de Araruama lançou o projeto “Casa Costura” com objetivo de confeccionar equipamentos como máscaras de proteção, capotes e equipamentos de proteção individual (EPI). A perfeita Lívia de Chiquinho quer aproveitar a mão de obra do município araruamense. O material será da prefeitura, além da remuneração.

Búzios

A prefeitura de Búzios está com 3 Barreiras Sanitárias. A primeira no Bairro da Rasa, a segunda no Centrinho e a terceira na rotatória do Aeroporto. Os motoristas estão sendo parados para aferição de temperatura. Parabéns para a Secretaria de Saúde!

Arraial do Cabo

A equipe da Secretaria de Educação de Arraial do Cabo continua distribuindo os kits alimentação para famílias que tem alunos na rede municipal de ensino. Hoje os agentes estão no Bairro Pernanbuca.

São Pedro da Aldeia

As obras do futuro Hospital do Olho de São Pedro da Aldeia, que está sendo construído às margens da Rodovia Marcio Corrêa, no bairro Fluminense, já estão bastante adiantadas e devem ser concluídas até o final do mês de maio. Mesmo se recuperando de uma pneumonia o prefeito, Cláudio Chumbinho, fez uma visita a obra nesta terça-feira (07).