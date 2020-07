O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 08

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna ficou indignado com um falso comunicado sobre pagamento a servidores na secretaria de administração. Infelizmente, nos últimos dias várias Fake News tem surgido no município e pode piorar tendo em vista o pleito eleitoral. Pelo visto, este ano vai ser fogo no parquinho.

Búzios

A vereadora Gladys Nunes, com o seu jeito de fazer política, tem assustado alguns políticos de Búzios. Por último, a procuradoria do município ingressou com uma Ação Civil Pública e logrou êxito. Com a decisão do juiz Raphael Baddini, a vereadora fica proibida de adentrar às repartições públicas do município. “Pegou para a moça”.

Araruama

O famoso Barbudo, que está acampado na Câmara de Araruama, segundo os fofoqueiros de plantão, continua insistindo para que os vereadores passam a leitura da denuncia que está na mesa da presidente Penha Bernardes. Mas a turma do abafa está de plantão dia e noite. Dizem que o primeiro ministro Chiquinho da Educação tá de olho em tudo.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, na manhã desta quarta-feira (08), fez críticas à oposição que segundo tem usado de Fake News para atacar o governo. Vantoil também disse que respeita a oposição com ética, mas não anônima. Segundo o prefeito, a compra global teria gerada uma economia de 30% aos cofres do município.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, por onde passa tem falado da baixa na arrecadação, mas os pré candidatos a prefeitura creditam a falta de pagamentos a servidores a falta de gestão. Na verdade, o slogan usado pelo prefeito na campanha suplementar vai ser agora a “arma” de seus adversários. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

Os pré candidatos a prefeitura de São Pedro da Aldeia estão na verdadeira “caça” a vice para compor chapa rumo a eleição. Bruno Costa foi primeiro e fechou com Elisangela Vieira, Dr. Stefano Leite deve fechar com Edmilson Bitencourt. Falta Bia de Guga, Paulo Santana e Fábio do Pastel.