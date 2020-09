O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro, que o nome que vai compor chapa com o empresário Fábio do Pastel, seria Dr. Júlio Dentista. Segundo o próprio pré-candidato Fábio, o nome estava “no forno”.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, marcou para dia 16 a convenção do MDB, último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. A convenção está marcada para às sete da noite, no Palace Fest, no bairro de São Cristóvão. Nos bastidores da política de Cabo Frio, o que se fala é que Marquinho Mendes estaria estremecido com Aquiles Barreto.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont estão falando que o presidente do Partido Patriotas, Geraldinho, anda bravo. O motivo é que circula na cidade de Búzios que um grupo estaria tentando pegar o partido. Geraldinho diz que vai “enfrentar os leões”.

Arraial do Cabo

A galera da Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, anda comentando que no último final de semana, o ex-vereador Almir Teixeira, que é conselheiro do pré-candidato a prefeito, Ton Porto, teria feito uma reunião em sua residência. Na oportunidade, Teixeira, com toda sua experiência, não perdeu tempo e passou um “corretivo” nos “soldados” de Ton. O Sombra também estava presente e viu tudo de perto.

Araruama

A briga por uma cadeira na câmara de Araruama vai ser de tirar o fôlego na família dos irmãos Luiz do Táxi e Penha Bernardes. Os dois são pré-candidatos a vereador e Luiz diz que faz parte do PL há cerca de 20 anos e não abrirá mão. E agora?

Iguaba Grande

O partido Patriotas de Iguaba Grande, segundo os fofoqueiros da boca maldita, está com três “torcidas”. Dizem que gente do atual prefeito Vantoil Martins, da ex-prefeita Grasiella Magalhães e de Tahim. Será que vai dar entrosamento?