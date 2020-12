O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo deve retomar a Barreira Sanitária, nesta quarta-feira (9), para conter a entrada pessoas no município cabista. Com o crescimento da Covid-19, o prefeito Renatinho Vianna, pretende ser mais rígido para evitar problemas para o sistema de saúde do município.

Cabo Frio

Em Cabo Frio se o vereador Miguel Alencar for eleito presidente da Câmara, vai se confirmar a chama dobrinha, segundo alguns entendidos da política. Miguel esteve no grupo do atual prefeito, Adriano Moreno, enquanto, Aquiles Barreto, ficou na Câmara. Agora com a eleição de José Bonifácio, Aquiles Barreto vai para a prefeitura, ocupar uma pasta e Miguel Alencar, se presidente, vai comandar o legislativo cabofriense. A tabela política até agora esta funcionando e bem.

São Pedro da Aldeia

Segundo os fofoqueiros de plantão do canhão, Guga de Mica já “costurou” a presidência da Câmara e Mica (PROS), é o nome da vez. Há quem diga que pelo andar da carruagem, Mica pode ser eleito por unanimidade.

Iguaba Grande

A corrida em busca da cadeira de presidente da Câmara de Iguaba Grande vai ser quente e emocionante. Isso é o que garante os vereadores eleitos e reeleitos. Além do vereador Balliester Werneck, outros nomes estão surgindo, como o de Júnior Bombeiro e Alan, ambos do MDB. Haja coração!

Búzios

O prefeito eleito de Búzios, Alexandre Martins, está quase fechando seu grupo de secretários. Mais um nome foi escolhido, o da professora Carla Nathália, que vai ocupar a secretaria de Educação.

Araruama

O vereador eleito Luiz do Táxi foi a Câmara neste segunda-feira (7) para escolher seu futuro gabinete. As mas línguas falam que pediu para não ficar do lado da vereadora Penha Bernardes. Vale lembrar que a moça é sua irmã, mas a campanha eleitoral deixou alguns arranhões. Que coisa!