O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

Cabo Frio

Os vereadores Jean da Autoescola (PL) e Davi Souza (PDT) estão juntos na luta para que as sessões da Câmara de Cabo Frio sejam híbridas e parcialmente virtuais. O tema causou forte discussão com o vereador oposicionista, Roberto de Jesus (MDB). Vale lembrar aos nobres edis que ser prudente neste momento de pandemia da Covid-19 pode salvar vidas.

Arraial do Cabo

Mais uma eleição promete ser quente em Arraial do Cabo. Trata-se da eleição da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC), que deve ter duas chapas. Pelo que se fala na Praia Grande, a oposição vai tentar tirar Eraldo Cunha da cadeira de presidente. Agora é só aguardar.

São Pedro da Aldeia

As contas do ex-prefeito Claudio Chumbinho, do ano de 2018, estão na câmara para serem votadas na próxima terça-feira. Segundo informações dos corredores, o vereador Chiquinho de Dona Chica já disse que vai votar à favor do ex-prefeito. O vereador Franklin da Escolinha anda falando que está em dúvida. Por último, o vereador Mistura teria falado que um pedido do Dr. Stefano é difícil de ser negado. Claudio Chumbinho precisa de pelo menos 4 votos. E agora?

Araruama

Rola nos bastidores de Araruama que o ex-prefeito André Mônica já articula uma possível candidatura para deputado federal no próximo ano. Para fazer dupla com ele teria sido convidado o ex-vereador Rony Rossi, na cadeira de estadual. Se for verdade, mais uma vez Araruama terá um grande confronto político em 2022.

Búzios

O vereador Rafael Aguiar, presidente da Câmara de Búzios, apresentou projeto de lei que obriga a prefeitura a fornecer absorventes nas escolas de ensino fundamental, ensino médio regular e de Educação de Jovens e Adultos. De acordo com o projeto, o governo deverá garantir, também, através de palestras e material impresso, informação de qualidade para as meninas e adolescentes quanto ao ciclo menstrual e suas etapas. O vereador diz que o objetivo do projeto é resguardar as crianças e jovens de Búzios. A distribuição do absorvente e a orientação correta, de acordo com ele, livrará muitas meninas de infecções causadas pelo cuidado precário do corpo durante o período menstrual. Parabéns!

Iguaba Grande

A inauguração da FAETEC, marcada para sábado (12), foi transferida para o próximo dia 19, a pedido do secretário de Ciência e Tecnologia, Doutor Serginho, por conta da agenda do governador Claudio Castro. O anuncio foi feito pelo prefeito Vantoil Martins. Entre os cursos que deverão ser oferecidos estão: programação de aplicativos, LIBRAS, Eletricista, Encanador, Carpinteiro de obras e de telhado, refrigeração, gestão de negócios e muitos outros. O prefeito Vantoil classificou a instalação da FAETEC no município como sonho antigo. A unidade está localizada no bairro Cidade Nova. São cinco salas com capacidade para 15 alunos, ou seja, 75 estudantes por turno.