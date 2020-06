O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

Cabo Frio

O sofrimento dos servidores do município de Cabo Frio continua. A prefeitura anunciou pagamento aos servidores da Educação fracionado. Considerada a Capital da Região dos Lagos, a bela Cabo Frio vive um de seus piores momentos admistrativo. A falta de gestão é brutal.

Arraial do Cabo

Nada de flexibilização em Arraial do Cabo. Preocupado com a pandemia do Coronavírus, o prefeito Renatinho Vianna prefere não arriscar e segue com os comércios fechados. Apenas os essenciais podem funcionar na cidade. Tudo bem planejado, segundo o prefeito.

Búzios

A grande pergunta em Búzios atualmente é se todos que estão na lista de pré candidatura a prefeitura vão mesmo concorrer. A lista tem hoje Leandro do Bope, Henrique Gomes, Joãozinho Carrilho, Alexandre Martins e Gladys Nunes com problemas na justiça.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Balliester Werneck anda bravo com a senhora Sueli, conhecida como a Dama de Ferro, do galpão de Iguaba. Segundo as más línguas, a moça não atende aos pedidos do vereador. Que coisa!

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho resgatou o projeto Casa Restaurante no município de Araruama. Durante o governo do primeiro ministro Chiquinho da Educação, vários restaurantes populares foram montados. Segundo a prefeita, o objetivo principal é gerar trabalho e renda no município.

São Pedro da Aldeia

O pré candidato a prefeito de São Pedro da Aldeia, Stefano Leite, depois ter sido cobrado pelo padrinho político Cláudio Chumbinho, mais uma ação no processo político, começou a fazer lives. O moço anda falando sobre os bairros de São Pedro da Aldeia. Já é um bom começo.