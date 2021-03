O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

Arraial do Cabo

A Comissão Provisória de Levantamento Patrimonial entregou, nesta quarta-feira (10), ao prefeito Marcelo Magno, o relatório das sucatas encontradas no Hospital Geral do Município e na Secretaria Municipal de Saúde. Dos dois locais foram retirados sucatas suficientes para encher oito caminhões, seis do hospital e dois da Secretaria. O material é uma herança de gestões anteriores. De acordo com a presidente da Comissão, Stella May Morais, foram encontrados sucateados como camas, fogões, mesas, cadeiras de rodas, macas, geladeira, freezer, quatro camas elétricas, equipamentos de informática, ar condicionado e etc. As sucatas foram retirados pela Secretaria do Ambiente e seguem para reciclagem.

Cabo Frio

Vereadores de Cabo Frio colocaram sob suspeita os índices de ocupação de leitos de CTI e enfermaria que são divulgados diariamente, pela prefeitura. O vereador Luis Geraldo afirmou existir relatos de pacientes da cidade, vítimas da Covid19, que foram transferidos para outros municípios, mesmo com o governo garantindo que exista leitos disponíveis. No boletim da Secretaria de saúde, divulgado ontem (09), os dados revelam que a ocupação de leitos de CTI destinados a pacientes vítimas de Covid-19 estava em 55% e de enfermaria em 50%.

Araruama

Alguns vereadores foram se encontrar com o secretário de obras, Anderson Silva de Souza, com muitas reclamações. Segundo os próprios, a ordem agora é atender a prefeita, a população e depois os edis. Só que as indicações dos vereadores não estão chegando na Secretaria de Obras. Ainda sobre a Câmara, ontem o vereador Amigo Valmir foi consagrado líder do governo. Valmir andava triste pelos corredores, preocupado com a possibilidade de Nelsinho do Som ocupar o cargo de líder, mesmo assim, dizia que seria uma honra e estava de olho na vaga. Não deu outra. Amigo Valmir, que faz bom trabalho representando a voz do governo, continua na função.

Búzios

A Búzios Sailling Week, mais tradicional competição de vela de Búzios, marcada para o feriado da Semana Santa, de 1 à 3 de abril, no Iate Clube Búzios, está cancelado. A informação é da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro. Nos dois primeiros meses do ano, pelo menos seis competições do calendário foram canceladas ou adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. A Semana de Vela de Búzios também foi cancelada, no ano passado. A competição de 2019 reuniu um príncipe norueguês e os medalhistas Olímpicos Lars Grael e Clinio de Freitas.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba estão ansiosos pela convocação para a eleição da mesa diretora da Câmara, para o biênio 2023/24. Só que até agora, o presidente da casa, Balliester Werneck, não da nenhum sinal que vai convocar a tão esperada eleição. Para sensibilizar o presidente, o vereador Júnior Bombeiro, promoveu um churrasco em sua casa, convidando alguns de seus pares, o próprio presidente e o prefeito Vantoil Martins, mas Balliester continuou calado. Na câmara já tem gente dizendo que Junior vai montar uma churrascaria.

São Pedro da Aldeia

A fofoca no canhão de São Pedro anda intensa. Surgiu na manhã desta quarta-feira (10), que os secretários de Administração e de Meio Ambiente podem ser sacados do time de Fábio do Pastel. O de Meio Ambiente, segundo os fofoqueiros de plantão, não seria por capacidade e sim por empatia. Já o secretário de administração, o motivo seria a morosidade da condução de contratos da prefeitura. No canhão, dizem que Daniel Mattos dos Santos Silva, Secretário Adjunto de Licitações, Contratos e Convênios já teria “caído”. Agora é aguardar para ver se é real.