O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 11

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que o ex-candidato a prefeito de Iguaba,Rodolfinho Pedrosa, fechou com o prefeito Vantoil Martins. Rodolfinho era um grande critico do atual prefeito. Rodolfinho é pré candidato a vereador com Vantoil Martins. E agora?

Arraial do Cabo

Os moradores do Morro da Cabocla ficaram felizes com a inauguração do Posto de Saúde, nesta terça-feira (10). Segundo o prefeito Renatinho Vianna, feito era um anseio da comunidade ter um posto decente. Além do prefeito Renatinho, e do secretário Kafuru, esteve presente o secretário de Saúde Edmar Santos.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, almoçou com o diretor da Rádio Litoral FM, Bernardo Ariston e com seu pré candidato a prefeitura, Dr. Stefano Leite. O “prato principal” foi a eleição de outubro para prefeito. A verdade é que o prefeito Chumbinho abriu o coração e falou tudo.

Cabo Frio

O ex-deputado federal, Dr. Paulo César escolheu o programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, para anunciar sua pré candidatura a prefeitura de Cabo Frio. O fez duras críticas ao governo do prefeito Adriano Moreno e apontou a secretaria de Saúde como um dos caos do governo. Dr. Paulo César disse as passoas estão morrendo em Cabo Frio. Ainda sobre Cabo Frio, a boa notícia é que segundo deputado Dr. Serginho, Cabo Frio vai voltar a fazer cirurgia cardíaca. O município estava desabilitado a mais de ano e voltou a ser habilitado pelo corpo técnico do Ministério da Saúde. O deputado disse também que além de reivindicar contou com o apoio do senador Flávio Bolsonaro.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que em meio aos pré lançamentos, alguns teriam tirado o “pé do freio”. No caso, seriam eles: Henrique Gomes e Leandro do Bope. Tem gente até que garante que dois podem formar uma dupla no futuro. Coisas da política de Búzios.

Araruama

O caldeirão político está fervendo em Araruama. Na câmara os vereadores, estão em “pé de guerra” por causa de nominatas. O último que ficou muito bravo, segundo informações, foi o vereador, Amigo Valmir. Nas redes sociais, um vídeo do ex-prefeito André Mônica provcou uma grande discussão envolvendo Fernando Caroço e o próprio Mônica.