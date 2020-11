O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 11

Arraial do Cabo

O ex-secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Antônio Carlos de Oliveira, o Kafuru, fez uma live para tranquilizar os amigos, dizendo que, diferente do que estão falando, ele não têm pedido de prisão e que o episódio ocorrido está semana tem motivação política. Kafuru se refere a operação “No Fio do Bigode” da Polícia Civil.

Cabo Frio

O ex-deputado Silas Bento se pronunciou pela primeira vez, desde que deixou a prisão, acusado de implantar um esquema de “rachadinha” no gabinete da ALERJ. Silas, que responde por corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão, disse que é vítima de uma “perseguição implacável” dos adversários. Na mensagem, dirigida ao que ele chama de Grupo Bento e aos correligionários do filho, Vanderson, que é acusado de envolvimento no esquema de desvio. Silas ressaltou que todos estamos sujeitos a imprevistos terríveis.

Iguaba Grande

O Suboficial Washington Tahim, candidato a prefeito de Iguaba Grande, vem recebendo visitas de aliados da ex-prefeita Grasiella Magalhães. Dizem que a indefinição na candidatura de Grasiella pode ser o motivo das visitas. Na noite desta terça-feira (10), Grasiella chegou no final de uma reunião política na casa do vereador Adalberto Moreira, candidato a reeleição.

Araruama

A candidata a prefeita de Araruama Lívia de Chiquinho vai para a última live de campanha nesta quarta-feira (11), às 18:11. O anúncio foi feito pela própria na página do Facebook. Será o chamado comício virtual.

São Pedro da Aldeia

Reta final de campanha, em São Pedro da Aldeia, o que se vê é que a disputa vai ser muito acirrada. O veterano Paulo Lobo está com o empresário Fábio do Pastel (Podemos). Dr. Stefano Leite (PP) tem a ” bênção” do atual prefeito Cláudio Chumbinho, que partiu para as ruas, e a candidata Bia de Guga (MDB) tem o experiente Guga de Mica, ex vereador. Agora é só aguardar domingo chegar.

Búzios

Os desembargadores da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça rejeitaram o recurso do prefeito André Granado. Os desembargadores mantiveram a decisão do Juiz da 2ª Vara de Búzios, Raphael Baddini de Queiros, que afastou o prefeito do cargo.

O magistrado lembrou que André tem mais duas condenações por improbidade e três a perda do cargo e acusou o prefeito afastado de abusar do direito de recorrer. O vice, Henrique Gomes, segue no comando da prefeitura.