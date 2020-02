O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

Búzios

A vereadora Joice Costa, presidente da Câmara de Búzios, deve voltar aos trabalhos após o carnaval. Segundo Flávio Salme, esposo de Joice, a presidente tem feito fisioterapia e se recupera bem. Joice Costa passou por duas intervenções cirúrgicas no Rio de Janeiro, no final do ano passado e contraiu uma grave infecção.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio decidiram continuar em greve até que todos os servidores recebam os salários atrasados. A categoria quer uma nova audiência com o governo para reabrir as negociações e discutir um calendário de pagamento dos atrasados. Os profissionais da Educação decidiram, também, voltar às ruas, na quinta-feira, antes do carnaval, com o Bloco da Educação. O tema, este ano é: “Adriano, prefeito caloteiro”.

Arraial do Cabo

Surgiu ontem à noite, nas redes sociais, em Arraial do Cabo, que o ex-prefeito Henrique Melman, vai disputar a eleição de outubro. Teve até fogos no “Cabo”, como falam os cabistas. E agora?

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que a ex-prefeita Grasiella Magalhães está montando duas fortes nominatas para a eleição de outubro. Em um dos partidos ela deve colocar o suplente Elifas, o vereador Adalberto Moreira e Jeffinho do Gás. Fora isso, os advogados de Grasiella trabalham para anular a votação das contas da ex-prefeita.

São Pedro da Aldeia

A tristeza do vereador Vitinho de Zé Maia tem incomodado seus pares na Câmara. O jovem não fala, mas algo está acontecendo com o nobre vereador. O quê pode ser?

Araruama

A oposição tomou conta da tribuna da Câmara de Araruama nesta terça-feira, dia 11, para fazer críticas à prefeita Lívia de Chiquinho. O motivo teria sido o discurso da prefeita em uma inauguração no distrito de Iguabinha, quando a prefeita chamou o quarteto de oposição de “pateta”. Segundo os presentes, a prefeita fazia referência ao atraso da obra do Hospital Casa de Caridade, que se encontra atrasada. Os culpados seriam os componentes do quarteto. Só que quando o grupo buscou a justiça, o vereador Gabriel Vargas estava na oposição e agora vive na situação. Dizem que Gabriel quase desmaiou ao ouvir o discurso de Dona Lívia de Chiquinho . Gabriel é então um ex-pateta?