O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 13

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande, em nota, prometeu pagar até a próxima quinta-feira os salários dos servidores do município.

O governo garante que os recursos estão reservados e culpa os bancos pelo atraso. As insittutições ainda não liberaram o acesso as contas após o recadastramento.

Búzios

Um apagão deixou a Câmara de Búzios às escuras ontem e impediu a eleição dos membros das comissões permanentes da Casa e a votação das contas de 2011 de Mirinho Braga. O ex-prefeito Mirinho Braga vai precisar de dois terços dos vereadores, seis dos nove votos, para derrubar o parecer do TCE que rejeitou as contas dele.

Entre os vereadores que vão julgar o ex-prefeito está o filho dele, Raphael Braga. Caso o parecer do TCE seja mantido, Mirinho estará conenado a inegibilidade pelos próximos oito anos.

Araruama

Os fofoqueiros de plantão dos corredores da Câmara de Araruama andam falando que os vereadores que votaram no Júlio César Coutinho e Nelsinho do Som, para comandar a câmara estão com uma lista de pedidos. Dizem que de tudo na lista que não é simples. Júlio e Nelsinho, não sabem como atender os coleguinhas e vão pedir ajuda ao universitário, ou melhor, ao primeiro ministro Chiquinho da Educação chegando. Que coisa!

Cabo Frio

Os servidores da Educação de Cabo Frio realizaram nesta terça-feira (12), um protesto em frente a prefeitura e depois foram em caminhada até a secretaria de Fazenda. O objetivo foi de sensibilizar o governo municipal para que seja efetuado o pagamento do salário atrasado e do décimo terceiro salário. Pelo visto, os servidores não vão dar vida fácil ao prefeito, José Bonifácio, mesmo no início do governo. Haja coração!

São Pedro da Aldeia

O senhor Viny Mello do Partido Verde virou uma espécie de “vigia” da prefeitura e segundo a galera do canhão, quer impedir que o ex-prefeito, Paulo Lobo, entre na prefeitura. No canhão, já tem gente dizendo que ele já teria provocado o MP. O Jornal de Sábado esta apurando o fato.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, vai abrir seu gabinete nesta quarta-feira (13), para receber representantes da imprensa da Região dos Lagos. O evento denominado de “Café da tarde com a mídia” terá como objetivo apresentar medidas tomadas pelo município nos primeiros dias da nova gestão. O encontro está marcado para às 17h.