O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 14

Cabo Frio

O SEPE Lagos vai denunciar o secretário de Educação de Cabo Frio, professor Flávio Guimarães, ao Ministério Público. O Sindicato suspeita que dos 220 vigias escolares, mais de 30 podem ter sido contratados sem a realização de processo seletivo. Na denuncia, o sindicato diz que a Secretaria pode estar contratando servidores por meio de indicações de vereadores e de aliados políticos do governo de José Bonifácio. Segundo o SEPE não existem registros nos sistema que os servidores tenham exercido o cargo anteriormente. Além disso, a secretaria não publicou nenhum edital comunicando a abertura de seleção para vagas de vigia.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno regularizou a situação dos pescadores da Marina do município de Arraial do Cabo, garantindo o direito a compensação ambiental, acordado em 2017. A votação passou por maioria na Câmara, tendo apenas 2 votos contra, dos vereador Tuquinha e Juliano. Segundo Drº. Pedro Pinto, advogado da colônia, os pescadores estão “nadando de braçada”. Então tá.

São Pedro da Aldeia

A secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia, Maria Márcia, anunciou em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, que a vacinação de idosos com a primeira dose da vacina contra a COVID deve ser retomada amanhã. A primeira vacinação estava suspensa, desta quarta-feira passada, quando a cidade passou a vacinar apenas com a segunda dose. O município recebeu um novo lote de vacina ontem da Secretaria de Estado de Saúde.

Búzios

A postagem, em um rede social, do ex-prefeito Mirinho Braga, em que defendeu a implantação de um auxilio de R$1.000,00 por mês, para a população de risco social de Búzios, devido a pandemia do novo coronavírus, teve grande repercussão depois da notícia do Jornal de Sábado. Mirinho disse que o governo Alexandre Martins poderia disponibilizar o auxílio através de um cartão. O ex-prefeito também lembrou que o município tem previsão de arrecadação de R$ 376 milhões para este ano. Na prefeitura, tem gente garantindo que Alexandre para vai falar sobre o assunto.

Iguaba Grande

Os linguarudos de plantão andam dizendo nos corredores da Secretaria da Saúde, que o ex-candidato a vereador, Renatinho da Saúde, é um grande degustador de vinhos nas noites iguabense. Segundo informações, cerca de um mês atrás, Renatinho teria comprando uma garrafa de vinho Malbec, duas taças, alguns pastéis e levado para casa de um amigo, por volta das 22h30. Conclusão: Renatinho esvaziou a garrafa e ficou “perdido” pelas ruas de Iguaba Grande. Qualquer semelhança, é mera coincidência.

Araruama

O “primeiro ministro” Chiquinho da Educação anda recolhido, e não mantém contato presencial com os vereadores. Segundo informações do sombra de Araruama, ele teria até bloqueado o vereador Amigo Walmir, de seu whatApp. O motivo teria sido uma solicitação de informações do vereador sobre uma licitação do município. Além de Walmir, os vereadores Eloy Ramalho, Penha Bernades, Zagueirão Oliveira, Thiago e Russo também assinaram a solicitação. Fontes dão conta que o primeiro ministro ficou muito bravo. Em meio a tudo isso, quem fala por mais de 4 vezes por dia com Chiquinho, segundo os corredores da Câmara, é o vereador Nelsinho do Som. Aliás, fala mais com Chiquinho do que o presidente Júlio Cesar. Está batendo ciúmes.