O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 14

Búzios

Rola nos corredores da câmara de Búzios que Samuel da Bike está de olho na cadeira do vereador Aurélio Barros. Segundo os fofoqueiros de plantão, Samuel treina para fazer um “gol de bicicleta” em Aurélio. O Sombra está investigando o caso.

Iguaba Grande

A inauguração da Unidade da Faetec de Iguaba Grande gerou muitos ciúmes por parte dos vereadores da cidade. O motivo teria sido o anuncio do nome do ex-candidato a vereador de Iguaba, Fabrício Toquato, no dia da inauguração, pelo deputado estadual Dr. Seginho. O vereador Junior Bombeiro anda dizendo que também lutou pela vinda da Faetec. É agora?

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia realiza novo mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana. O “drive-thru solidário”, no estacionamento da Havan, sábado e domingo acontece de 8h às 13h. As doses de imunizantes estarão disponíveis para moradores do município de 35 anos ou mais, além daqueles que já tomaram a primeira dose e estão aptos a receber a segunda aplicação.

Cabo Frio

O secretário de administração de Cabo Frio, Rui França, prometeu para a próxima segunda-feira, uma data para o próximo pagamento de salários atrasados dos servidores. Os representantes dos Sindicatos dos Servidores e dos Trabalhadores da Saúde se reuniram com o secretário e cobraram o pagamento para todos os servidores (ativos, inativos, aposentados e pensionistas) que tenham a receber acima de R$ 2.200 até R$ 4 mil. De acordo com Ruy, o governo está quitando o décimo terceiro salário para aproximadamente 300 servidores contratados, que ainda não receberam e em seguida promete pagar dezembro para todos os servidores, mas não definiu uma data.

Araruama

A prefeita Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, chamou de palhaços, ontem, durante live numa rede social, os moradores que se recusam a usar máscara de proteção facial em meio a pandemia da COVID-19. Lívia também atacou, duramente, quem não retornou aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina. Ela pediu que as pessoas tenham dignidade, procurem a Saúde Coletiva e assinem um termo doando a dose da vacina a quem, realmente, valoriza a vida. A prefeita de Araruama não escondeu a indignação e lembrou que vivemos em sociedade e é preciso deixar o individualismo de lado e pensar no coletivo.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo mudou o tom em relação ao anuncio de realização do Carnaval no próximo ano, em meio a pandemia da COVID-19, depois de receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Em nota, ontem, o governo diz que planejar não signfica de fato realizar e frisa que, diante da pandemia, mantém a responsabilidade de pensar a reabertura progressiva e definitiva, em momento oportuno e seguindo as determinações das autoridades de Saúde. O Diretor de Eventos, Anderson Braga, chegou a declarar, anteontem, que a expectativa era de realizar no próximo ano em Arraial do Cabo o melhor Carnaval do Brasil.