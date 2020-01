O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira anda triste pelos corredores da Câmara de Iguaba Grande. Dizem que ele não fala os motivos, mas quem convive tem certeza que em breve ele vai falar os motivos de tal tristeza. Agora é só aguardar!

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio informou, agora a pouco, que o coronel Gilson da Costa assumiu a Superintendência de Fiscalização de Transporte Ilegal, dentro da estrutura da Secretaria de Ordem Pública. O coronel Gilson Costa foi nomeado através de portaria assinada pelo prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, publicada na edição desta quarta-feira do diário oficial do município.

Arraial do Cabo

O vereador Tom aumentou o “tom” em face do prefeito Renatinho Vianna de olho na eleição de outubro. Na Praça do Guarani, o que se fala é que a orientação do grupo de Tom é jogar no “ataque”.

Búzios

O pré-candidato a prefeito de Búzios, Leandro do Bope ainda não confirmou sua entrada no PDT, embora já se fale na cidade que ele teria sido convidado pelo ex-prefeito, Mirinho Braga. Por enquanto, segundo uma pessoa próximo ao ex-prefeito, não tem nada concretizado.

São Pedro da Aldeia

Todo mundo quer saber o teor da conversa dos Brunos em um restaurante de São Pedro da Aldeia. O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, se encontrou com o subsecretário de Saúde, Bruno Soares, em um restaurante e segundo o Sombra, a conversa foi forte. O que eles conversaram ninguém sabe.

Araruama

Rodrigo, filho do ex-prefeito Meira, se filiou no PMN, que hoje tem como vereador “O Amigo Nelsinho do Som”, que nas pesquisas da oposição e situação vem liderando para reeleição de vereador. Nelsinho hoje é vice-presidente da Câmara. O Rodrigo Meira já anda falando que quer Nelsinho do Som como seu vice. O primeiro ministro não está gostando nada disso. Se Nelsinho for vice de alguém tem que ser da Prefeita Lívia de Chiquinho. A todo momento a política muda em Araruama. Abril está chegando e vamos ver quem vai para aonde ou fica aonde está, pois a janela dos políticos abre no mês de abril. Vamos aguardar!