O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Araruama

A Prefeitura de Araruama fará a entrega de 107 toneladas de alimentos aos responsáveis por alunos da rede municipal de ensino. Entrega será na quinta e sexta, 16 e 17.

Arraial do Cabo

A turma do beco da fofoca de Arraial do Cabo andou comentando que o vereador Tom teria se encontrado com ex-prefeito Andinho. Ao saber dos comentários, Papu tratou desmentir. Segundo Papu, Tom é oposição ao ex-prefeito Andinho.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande registrou até o momento 5 casos confirmados, 4 suspeitos e 10 casos descartados. O último caso confirmado é um homem de 54 anos, sem histórico de doenças preexistentes.

Búzios

Com um caso confirmado de Coronavírus, o prefeito, André Granado, foi para as redes sociais para reforçar o pedido a população para não sair de casa. O paciente é morador do Cruzeiro, no bairro da Rasa e técnico de laboratório.

São Pedro da Aldeia

A vereadora Bia de Guga propôs a redução de 30% nos gastos da Câmara para ajudar as famílias carentes. O projeto está na Câmara para ser analisado. Ainda sobre o município São Pedro da Aldeia, o prefeito Cláudio Chumbinho, não entrou com pedido de calamidade pública. O moço ficou bem na “fita”.

Cabo Frio

Em entrevista à Rádio Litoral FM, no programa Bom Dia Litoral, na manhã desta quarta-feira, o deputado estadual Dr. Serginho disse que enviou a Câmara de Cabo Frio e a prefeitura um ofício para que os mesmos dêem ciência das negociações envolvendo o hospital que vai assistir os infectados pelo coronavírus. Segundo o Dr. Serginho a sociedade precisa saber como tudo aconteceu. Cadê a transparência do governo, Adriano Moreno?