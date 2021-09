O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, conseguiu nesta tarde de terça-feira (14) o habeas corpus que buscava junto a justiça. Renatinho era dado como foragido da justiça há 18 dias. A decisão foi concedida pelo desembargador, Antônio Carlos Nascimento Amado.

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Miguel Pereira, que assumiu interinamente a cadeira de prefeito durante 15 dias nas férias, do prefeito, Alexandre Martins, tem atendido os municipis na prefeitura. Na parte da tarde, Miguel Pereira, faz visitas às obras em andamento e aproveita para falar com os moradores nas ruas da cidade. Vai que tua Pereira.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho, anunciou em sua live desta terça-feira (14), 4 nomes de pré candidato a deputado federal que terá seu apoio para eleição de 2022. A grande expectativa ficou por conta do nome do estadual que ficou para um outro momento, mas Lívia, já deixou claro que será apenas um nome. Na bolsa de apostas dois nome aparecem. O do filho do primeiro ministro Chiquinho Da Educação, Thiago Ribeiro e o do vereador, Júlio César Coutinho, este último mais chance de ser escolhido.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, recebeu nesta terça-feira (14) a visita do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe. O secretário visitou as UBS, de Cidade Nova 1e Vila Nova e a UPA da cidade. Com o secretário estavam o prefeito, Vantoil Martins, secretário de Saúde do município, Valdecir Júnior, o sub-secretário, Renato Almeida, Renatinho da Saúde, Heron Bezerra e os vereadores, Luciano Silva e Marcelo Durão. Dizem que vem coisa boa por aí.

São Pedro da Aldeia

A secretaria de Saude de São Pedro da Aldeia, Maria Marcia Sampaio Fontes disse, nesta terça-feira, que o município está disputando uma olimpíada de vacinação. A declaração foi uma resposta as reclamações de que a cidade esta atrasada na imunização contra a COVID-19. O município vacina esta sermana pessoas de 20 e 19 anos de idade enquanto outras cidades já estão imunizando adolescentes de 13. Maria Marcia disse que segue as determinações da Secretaria de Estado de Saude. Ela frisou que o município utiliza a segunda dose como como primeira para adiantar a vacinação. para garantir que todas as pessoas vacinadas com a primeira dose tenham a seguranda garantida.