O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio rebateu, ontem, as críticas da presidente do conselho comunitário de segurança, Patrícia Cardinot, que cobrou planejamento, apoio as forças de segurança e fiscalização das praias.

Em nota, o governo informou que esta em contato direto com o comando do vigésimo quinto Batalhão para alinhar as ações e frisou que, na próxima semana, será formalizada a contratação de policiais pelo município, através do PROEIS. O governo também anunciou a criação do grupamento de praia e a compra de equipamentos, inclusive quadriciclos, para ampliar a área de cobertura da fiscalização dando mais mobilidade aos agentes.

São Pedro da Aldeia

A comunidade da escola Jardim Primavera, no Porto do Carro, em Sao Pedro da Aldeia, esta se mobilizando para reivindicar a instalação de uma passarela na RJ-140 na altura do Posto Estrela Dalva. Um abaixo assinado está sendo iniciado depois que um acidente, ontem, matou a professora Isabella Guilhermina de Jesus Belém. Ela foi atropelada, a caminho da escola, por um Fiat Uno que, segundo tstemunhas, trafegava em alta velocidade na pista sentido São Pedro.

Búzios

O Conselho Municipal de Turismo de Búzios se reúne nesta quarta-feira, às duas da tarde, no plenário da Camara Municipal. A reunião está sendo convocada pelo presidente do Conselho, Ricardo Valdivia.

Na pauta está a formação da Comissão Permanente de Ordenamento Turístico, aprovação da ata da reunião anterior, deliberação sobre a proposta de calendário de reuniões ordinárias para o primeiro semestre de 2022 entre outros.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, anunciou para hoje o pagamento do décimo tercerio salários de todos os servidores do município.

Vantoil disse que, este mês, a prefeitura vai injetar na economia do município, mais de R$ 4 milhões de Reais com o pagamento do décimo terceiro, do salário de dezembro e de possivelmente um abono, no fim do ano.

Arraial do Cabo

O Mirante da Prainha, obra em fase final de execução, em Arraial do Cabo, vai contar com um bicicletário e uma ciclovia, na área antes reservada a estacionamento de carros. A medida tem o objetivo de oferecer maior conforto e segurança a ciclistas e pedestres que fazem uso da via.

Araruama

O suplente de vereador de Araruama, Buda, já comprou um terno, para de sapatos e uma linda gravata. Pelos corredores da câmara de Araruama, o que se fala é que Buda pode assumir a cadeira de vereador a qualquer momento. E agora?