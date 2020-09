O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

Araruama

O município de Araruama vai ter seis candidaturas rumo a prefeitura. São eles: Lívia de Chiquinho (PP), José Resende (PDT), Hérica (PSL), André Mônica (PL), Rodrigo Meira (Sod) e Osvaldo Norberto (PV).

Iguaba Grande

A boca maldita de Iguaba Grande está movimentadissima e a pergunta que todos fazem: é quem vai ser o vice de Washington Tahim? Ele promete divulgar o nome hoje e pode e a chapa rumo a eleição pode ser “puro sangue”.

Arraial do Cabo

Em Arraial do Cabo, duas convenções vão agitar a noite desta quarta-feira (16). A de Ton Porto (DEM) e o vice Tê (PSDB) e a do atual prefeito, Renatinho Viana (PRB), com o vice já escolhido, Darlan Costa. Para os entendidos da política cabista, vai ser uma noite prá lá de quente.

São Pedro da Aldeia

Duas convenções agitaram o município de São Pedro da Aldeia na noite de ontem. No Clube de São Pedro da Aldeia, o PP confirmou no do advogado, Stefano Leite e vice-prefeito, o empresário Zezinho Lima, da da Associação Comercial da cidade. Enquanto isso Bia de Guga, confirmava o nome do ex-vereador, Otávio Rascão, como vice-prefeito.

Búzios

Na noite desta terça-feira (15), o PDT de Búzios confirmou Leandro do Bope, como o candidato a prefeitura de Búzios. Para vice, o nome é da filha da vereadora Gladys Nunes, Débora Pereira.

Debora Pereira

Cabo Frio

Eduardo Leal deve assumir a secretaria de Obras de Cabo Frio nas próximas horas. Leal vai substituir o secretário Bulcão. Na verdade, a mudança de secretário na pasta da Obras estava para acontecer desde do início do ano.