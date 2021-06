O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 16

Arraial do Cabo

A direção do Sepe Lagos está questionando a secretária de Educação de Arraial do Cabo, Isalira Gomes, sobre a convocção de servidores do município, através de grupos de WhatsApp das escolas, para o trabalho presencial. O sindicato, em nota, informou que aguarda uma resposta oficial por parte da Secretaria de Educação, apesar de Isalira ter garantido, em mensagem ao Sindicato, que as convocações estão equivocadas e pedir para que sejam desconsideradas. O sindicato disse que qualquer convocação, neste momento da pandemia, é desnecessária e ressaltou que existem trabalhadores demais atuando nas escolas do município cabista, sem Equipamento de Proteção e segurança sanitária.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia, em nota, alerta a população do município que não tem agentes de saúde realizando o cadastro de pacientes fisioterapêuticos na cidade. O governo frisa que os moradores não devem permitir a entrada de pessoas sem identificação em suas residências, não dar informações sobre a sua rotina e não fornecer seus dados pessoais, como CPF e senhas de contas bancárias. A prefeitura, ainda na nota, ressalta que, caso um futuro cadastramento aconteça, será divulgado por meio dos canais oficiais e lamenta a propagação de fake news, com o objetivo de enganar e iludir a população aldeense.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins voltou atrás e transferiu para outubro a realização do “Degusta Búzios”, o novo Festival Gastronômico do município, anunciado inicialmente para setembro. O anúncio do evento gerou críticas. A presidente do Cabo Frio Convention, Maria Inês Oliveiros, aconselhou o governo a rever a data para não inviabilizar o projeto de cooperação e divulgação de Arraial, Buzios e Cabo Frio que formam o chamado ABC do Sol. O secretário de turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha, disse que a região terá em agosto o festival gastronômico de Saquarema, em setembro o de Cabo Frio, em outubro o de Buzios e em novembro o de Arraial do Cabo.

Cabo Frio

Os vereadores Vanderson Bento e Roberto de Jesus se estranharam no plenário da Câmara de Cabo Frio, ontem, e o bate boca entre eles, por pouco, não chegou as vias de fato, mas provocou correria de assessores e seguranças. O presidente da Câmara, Miguel Alencar, determinou a retirada do vídeo da Sessão das redes sociais. A medida soou como uma tentativa de abafar a confusão. A briga começou porque Vanderson criticou vereadores que apresentam muitos requerimentos. Roberto de Jesus, que tem 37, não gostou e reclamou com o presidente, mas acabou ouvindo de Vanderson que ele “precisa aprender a ouvir críticas e a deixar de ser criança”. É fogo no parquinho.

Araruama

Uma página na internet, com o nome de Guerreiros, lançou uma matéria na manhã desta quarta-feira (16), falando que o vereador Júlio César Coutinho teria sido preso, com uma enorme quantidade de dinheiro em seu veículo. O Jornal de Sábado entrou em contato com o vereador que disse ter sido vítima de uma fake news. Júlio César falará amanhã, no Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, sobre o episódio.

Iguaba Grande