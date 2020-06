O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

Búzios

A grande pergunta em Búzios atualmente é se a vereadora Gladys Nunes estará apta para disputar a eleição deste ano. Uma coisa muita gente tem certeza, todos os adversários estão de olho nela face a performance junto ao eleitorado. Haja coração para Gladys.

Cabo Frio



O prefeito Adriano Moreno, considerado um dos piores prefeitos de todos os tempos de Cabo Frio, parece não ter noção do tamanho do cargo que ocupa. Diante de uma operação da Polícia Federal, que investiga possíveis desvio recursos de combate à Covid-19, falou de transparência ao invés de afastar os investigados numa demonstração isenção. Nos corredores da prefeitura o que se fala é que o prefeito perdeu o rumo e pode pagar muito “caro” no futuro.



Iguaba Grande

O ex-secretário de Meio Ambiente de Iguaba, Marco Antonio, foi parar na fazenda depois de um tempo no grupo do prefeito Vantoil Martins. Dizem até a ex-prefeita Grasiella Magalhães ficou surpresa. Quem diria?

Araruama

O comércio de Araruama reabriu nesta quarta-feira (17) com o novo decreto da prefeita. As igrejas poderão reabrir no próximo domingo para cultos e celebrações.



São Pedro da Aldeia

Notícias dão conta que a partir de segunda-feira (22) o caldeirão político de São Pedro da Aldeia vai ferver. Segundo informações, os pré candidatos vão dar a largada vez. “Vai começar festa”.



Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, tem falado para amigos que a mudança de data da eleição deste ano pode o colocar no pleito. Para Andinho o grande problema hoje são contas que os vereadores votaram contra, mas seus advogados estão atuando para anular a votação.