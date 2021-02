O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

Búzios

Rola nos bastidores da política de Búzios, que o vereador Lorran Gomes está cotado para assumir a secretaria de Turismo de Búzios. Atualmente o titular da pasta é o secretário Romano Lorenzi, que está respondendo por duas pastas, Turismo e Cultura. Caso confirme a ida de Lorran para o Turismo, Dida Gabarito voltaria para câmara.

Araruama

Alguns vereadores de Araruama andam falando que o primeiro ministro Chiquinho Da Educação está “off”. Os linguarudos de plantão dão conta que tem vereador querendo degustar um café com o moço. O que será que eles querem com o primeiro ministro?

Arraial do Cabo

Durante o feriadão de Carnaval, o município de Arraial do Cabo realizou o controle da entrada de veículos de maneira rigorosa. O acesso foi livre somente para os moradores e visitantes que tinham comprovante de reserva em meios de hospedagem ou passeios náuticos. A medida foi para evitar super lotação no município e combater a Covid-19.

Iguaba Grande

O Parque Municipal Alípio Villanova Nascimento, aberto durante o feriadão de Carnaval, foi bastante visitado. O parque oferece um passeio turístico com um trilha de aproximadamente 5 quilômetros, um horto com cerca de 15 mil mudas e um monte de oração. Os profissionais da secretaria de Meio Ambiente ficaram à disposição dos visitantes, com apoio da Guarda Ambiental.

Cabo Frio

A repercussão da ação do Batalhão de Choque, da Polícia Militar, na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, teria desagradado o prefeito José Bonifácio. A polícia teria usado gás lacrimogêneo para dispersar vários jovens aglomerados na madrugada do domingo de Carnaval. José Bonifácio, deve ter um encontro com o comandante do 25° BPM para saber mais sobre o episódio.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, ganhou as ruas, literalmente. Inquieto, o jovem prefeito não sai das ruas e dos bairros aldeenses. Fábio quer fazer das ruas o seu gabinete. É o que disse um colaborador do governo.