O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio, teve duas derrotas na sessão de ontem, na Câmara municipal: a derrubada do decreto que criando área de domínio na Estrada da Integração e e aprovação da convocação do secretário de Saúde Felipe Fernandes para falar sobre a vacinação na casa legislativa. O decreto estabelecia como propriedade da prefeitura, faixa de 20 metros de cada lado da Estrada. Os vereadores também aprovaram, por unanimidade, o requerimento da vereadora Carol Midori, convocando o secretário de Saúde, Felipe Fernandes e a Superintende de Vigilância e Saúde, Luci Helena Sanches Pires, para prestarem esclarecimentos sobre o Plano de Vacinação contra COVID.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, disse ontem em rede social, que fechar a pedreira de Campo Redondo é prioridade do governo. Fábio publicou um vídeo de um morador que mostra como o bairro, praticamente, desaparece sob uma nuvem de pó de pedra a cada explosão. Moradores têm reclamado de tremores, barulho, sujeira e doenças respiratórias. O prefeito classificou a situação como crime contra a saúde e qualidade de vida da população do Campo Redondo e São João. Um internauta alertou ao prefeito que a licença de operação da pedreira está em vigor e que o governo municipal não tem competência para suspender a atividade.

Araruama

A procuradora Regional Eleitoral, Silvana Batini, recomendou a Justiça a cassação do mandato da prefeita Lívia de Chiquinho e da vice, Raiana Soares Berling, e a condenação de oito anos de inegibilidade para as duas. O parecer faz parte de recurso contra decisão da justiça de Araruama que se limitou a multar a prefeita e, de acordo com a procuradora, Livia se beneficiou do cargo e dos canais oficiais da prefeitura em atos de promoção pessoal que desequilibraram a disputa eleitoral. A procuradora frisa, ainda, que a Justiça de Araruama desconsiderou, indevidamente, o real alcance do marketing irregular da prefeita e ressalta que a justiça eleitoral não deve privilegiar vitórias, mas avaliar se foram legítimas.

Búzios

A eleição da Câmara de Búzios, que deve acontecer entre 15 de abril e 1º de maio, pelo visto não será fácil para o primeiro candidato que se apresentou, o vereador Lorran Silveira. Rola na Praça Santos Dumont, que o vereador Josué Pereira vem dando uma de “mineirinho”, ou seja, “comendo quieto”. Inclusive falando para colegas da Câmara que Lorran é muito bom, mas ele é melhor ainda. Coisas da política.

Iguaba Grande

A eleição da mesa diretora da Câmara de Iguaba, vem sendo tema principal nas conversas de bastidores da política. Segundo informações, o prefeito Vantoil Martins, vem conversando com o vereador Balliester Werneck, para que ele antecipe a eleição. O vereador, por sua vez, já teria falado que vai convocar a eleição, mas o presidente deverá sair do grupo da atual mesa diretora, onde três nomes já se apresentam, são eles: Júnior Bombeiro, Tiquinho e Alan Rodrigues. Sendo que o vereador Baiquinho também está de olho na cadeira de presidente. Balliester, que é o atual presidente, tem falado para amigos que o prefeito pode ficar tranquilo. Então tá.

Arraial do Cabo

A Prefeitura atualizou as medidas de enfrentamento à covid-19, através do Decreto 3.274, publicado na edição do Diário Oficial, desta terça-feira (16). Entre as novas medidas, embarcações de passeio náutico ficarão limitadas a uma saída por dia, ônibus urbanos só poderão circular com passageiros sentados. Será proibida a entrada na cidade de veículos de médio e grande porte – ônibus, micro-ônibus e vans. O acesso ao município ficará restrito aos moradores, trabalhadores e visitantes com QR Code. A lotação dos meios de hospedagem permanecerão limitadas a 50% da capacidade. Estabelecimentos comerciais deverão permanecer fechados entre 23h e 6h. Ainda segundo o Decreto, ficará proibida a aglomeração nas orlas e areia das praias, nas barracas de ambulantes, quiosques, estabelecimentos comerciais, realização de shows e eventos em vias públicas e particulares, logradouros públicos e privados, o uso de caixa de som portátil e similares em todo o Município.