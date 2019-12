O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Cabo Frio

Os 42 parquímetros que estão sendo instalados pela prefeitura a partir da Praia do Forte é a polêmica da vez e a mais nova dor de cabeça do prefeito Adriano Moreno. O vereador Rafael Peçanha classificou de ilegal a instalação dos equipamentos ao custo de R$ 3 milhões já que não teria passado pela Câmara. Segundo ele, um Projeto de Lei do Governo Marquinho Mendes, que regulamenta o estacionamento pago e autoriza a licitação para implantação dos parquímetros na cidade está engavetado na Câmara e nunca foi votado.

Araruama

A tão esperada lista do projeto Minha Casa Minha vida pode sair da gaveta para ser divulgada nesta sexta-feira. Os vereadores Penha Bernardes, Valéria Amaral e Oliveira da Guarda,prometem abalar as estruturas em Araruama. Tem gente dizendo nos corredores da Câmara que ao invés de uma são duas listas. Uma do governo Miguel Jeovani e a segunda do governo Lívia de Chiquinho. Os fofoqueiros de plantão andam dizendo que Maurício Melo Paulinho Correia não dormem a alguns dias preocupados. Os dois passaram pela secretaria de Promoção Social de Araruama.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo assumiu a limpeza pública do município. O serviço está sendo realizado por equipes da secretaria de Serviços Públicos. Em nota, o governo informou que devido a divergência com a empresa responsável pelo lixo a quantidade de caminhões foi reduzida de cinco para dois. O governo ainda em nota pede a colaboração dos moradores.

Iguaba Grande

Na sessão legislativa, de 17 de Dezembro, na Câmara Municipal de Iguaba Grande foi realizada a votação de um projeto para a criação de uma usina de reciclagem na cidade. O vereador Jefferson Martini (Jeffinho) saiu em defesa dos moradores dos bairros Vila Nova, Igarapiapunha e Arrastão das Pedras, votando contra o projeto, porque entendeu que o mesmo poderá trazer transtornos e prejuízos à saúde dos moradores. Isso após inúmeros questionamentos dos moradores desse bairro nas redes sociais, muitos acreditam que a usina se tornará com o passar do tempo um depósito de lixo, um lixão, que consequentemente traria prejuízos significativos para a localidade, que já apresenta diversos problemas de infraestrutura. Na mesma sessão, o prefeito Vantoil Martins foi à tribuna para defender o projeto, mesmo tendo presente um líder de governo, o que foi questionado pelo vereador como uma tentativa de pressão do poder Executivo sobre os vereadores. O prefeito voltou atrás do que tinha informado antes, quando confirmou que a usina seria instalada no bairro Vila Nova, insistiu então que o local da instalação do projeto não estaria definido, porém o vereador Jeffinho indagou se neste caso o prefeito iria fazer uma consulta pública, com a população do bairro que seria o local da possível instalação da usina. Mas o vereador ficou sem a resposta do prefeito. Mesmo com a presença de parte da população do bairro e do presidente da associação dos moradores do bairro, que se mostraram contra a instalação da usina, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, com apenas o vereador Jeffinho e vereador Adalberto votando contra o projeto em questão. Durante as conclusões finais, o vereador Jeffinho disse: “Eu seguirei em defesa dos moradores dos bairros Vila Nova, Igarapiapunha e Arrastão das Pedras, que não querem essa usina perto de suas casas, 2020 está logo ali, a população não esquecerá o que aconteceu aqui esta noite”.

São Pedro da Aldeia

Surgiu esta semana em São Pedro da Aldeia que o convênio com a Caixa Econômica e prefeitura pode ser votado nesta quinta-feira. Segundo o secretário Eron Bezerra, o principal objetivo é do asfaltar e pavimentar ruas de vários bairros de São Pedro da Aldeia.

Búzios

O pré-candidato a prefeito de Búzios, Leandro do Bope, ainda não assinou com o PDT. Segundo o próprio, nos próximos dias haverá uma reunião com o staff do partido para acertar tudo. Pelo visto, falta pouco para se confirmar a entrada de Leandro no PDT.