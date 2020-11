O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Cabo Frio

O atual prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, bem que poderia ter evitado o vexame e a humilhação nas urnas, se ficasse em casa. Mas, mesmo com uma rejeição jamais vista no município, Adriano Moreno estava cheio de coragem, tentou a sorte, e o povo deu a resposta nas urnas. Foram apenas 1.231 votos. Triste fim de mandato.

Arraial do Cabo

Ainda em meio a festa da vitória, das eleições de Arraial do Cabo, a notícia de que Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, e o prefeito eleito, Marcelo Magno, contraíram a COVID-19, caiu como uma bomba na cidade. Andinho, segundo familiares, está internado em um hospital do Rio de Janeiro e seu estado de saúde é estável. Marcelo está em observação em um hospital em Cabo Frio.

Araruama

Os irmãos Luiz do Táxi e Penha Bernardes conseguiram se eleger para Câmara de Araruama. No início da campanha noticias davam conta de os dois estavam em “pé de guerra”, mas segundo informações, foi só uma estratégia política. Os “manos” estão numa boa e muito alegres. Afinal, agora os dois estão juntinhos na câmara.

Búzios

O prefeito eleito de Búzios, Alexandre Martins (REP), foi o convidado do programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, 94,5, desta quarta-feira (18). A cidade inteira parou para conferir a fala do novo prefeito. A entrevista fez eco na cidade.

Iguaba Grande

Rindo de orelha à orelha. O prefeito Vantoil Martins, reeleito no último domingo, com seu jeito mineirinho de ser, emplacou 11.957 votos. Segundo os fofoqueiros de plantão, todos os políticos do grupo de Vantoil buscam a “bênção” dele, já pensando em 2024. Parece cedo, mas a política é dinâmica.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, não conseguiu eleger seu candidato, Dr. Stefano (PP). Quem vai ocupar a cadeira máxima do executivo é o empresário Fábio do Pastel. Dizem que Chumbinho ficou triste, mas nem tanto. Será que Fábio era o segundo candidato da preferência do atual prefeito?