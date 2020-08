O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Cabo Frio

Clésio Guimarães não é mais secretário de Fazenda de Cabo Frio. A exoneração dele foi publicada na edição do Diário Eletrônico da prefeitura, ontem à noite. O ex-procurador geral do município, o advogado Bruno Aragutti Mônica, assume a pasta. O prefeito nomeou também a nova chefe de gabinete, Raquel Soares de Freitas Haddad. O governo ainda não anunciou os nomes que vão ocupar as secretarias de Turismo e Cultura, mas dez assessores especiais tiveram suas nomeações publicadas no diário eletrônico, entre eles, o ex-secretário de Fazenda, Clésio Guimarães, que vai assumir a casa do empreendedor.

Búzios

Os vereadores da Câmara de Búzios aprovaram ontem, por unanimidade, a criação do Auxílio Emergencial de 200 reais para estudantes da Rede Municipal de Ensino. O auxílio foi proposto pelo prefeito André Granado, em decorrência da situação de emergência deceorrente da pandemia de coronavírus e vai beneficiar todos os alunos matriculados. O objetivo da lei é priorizar a alimentação dos estudantes, diante da decisão do governo de manter as escolas fechadas. A Lei ainda depende de regulamentação.

Araruama

Em uma live na noite desta terça-feira (18), a prefeita Lívia de Chiquinho, que faz aniversário, anunciou o que já era esperado, sua pré-candidatura à reeleição. Havia muita expectativa de ela fosse anunciar o ou a vice, mas não foi desta vez. Alguns apostam em Raiana Alcebíades.

Arraial do Cabo

O pré-candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, foi visto entrando na casa do ex- vereador Dudu de Nardinho. Dizem Magno foi fazer um convite ao ex-vereador.

São Pedro da Aldeia

O apoio anunciado ao vereador Ediel Teles, pela vereadora Leni de Carlindo, tem “tirado o sono” de André de Gilson, segundo os fofoqueiros de plantão do canhão. Nos corredores da Câmara, o que se fala é que André faz reuniões todos os dias. A preocupação do moço seria com a esposa, Mislene. Que coisa!

Iguaba Grande

O pleito eleitoral em Iguaba Grande não vai ser diferente dos outros anos. Tudo porque neste momento pré-eleitoral o “caldeirão” começar a ferver. O grupo do atual prefeito Vantoil Martins não acredita que Grasiella Magalhães, ex-prefeita, consiga registrar a candidatura, mas a moça têm feito muitas visitas e não sai das ruas. Agora só o tempo vai responder essas questões.