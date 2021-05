O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

Pedro Cajú (PSL) deixou a secretaria de obras para retomar suas atividades como vereador na Câmara Cabista. Segundo informações, Caju está de volta com uma preocupação: a invalidação da eleição da mesa diretora para o segundo biênio. Pelo visto, a sessão desta quinta-feira (20) vai ferver! Dizem que Pedro Cajú está “engasgado” e pode falar poucas e boas para o vereador Shogum. Agora é só esperar.

Cabo Frio

Os profissionais da educação de Cabo Frio voltam às ruas, nesta quarta-feira, para protestar contra o prefeito, José Bonifácio, e o secretário de educação, Flávio Guimarães. A manifestação, marcada para às 16h, na Praça Porto Rocha, segundo o SEPE Lagos é em defesa da vida, por Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e condições de segurança sanitária e infraestrutura nas escolas da rede municipal. A categoria vai exigir manutenção do trabalho remoto enquanto a pandemia estiver fora de controle, a convocação dos aprovados no concurso de 2009, transparência nos processos seletivos e garantia do direito de greve.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel amanheceu o dia na Secretaria de Transportes e deu ordem para todos carros do município, com defeito, fossem colocados à mostra para população. Segundo um informante, serão 6 ambulâncias, 3 kombis e 4 gols para abrir a exposição. O prefeito também pediu para confeccionar uma faixa para colocar no local.

Araruama

Os vereadores de Araruama fizeram nesta terça-feira (18) uma justa homenagem aos garis e assistentes sociais do município. A iniciativa partiu dos vereadores Thiago Moura e Amigo Walmir, mas quase todos discursaram e participaram da homenagem.

Iguaba Grande

O vereador Júnior Bombeiro está de passagem comprada para Brasília. Mesmo com medo de avião, o moço promete ir em busca de recursos para Iguaba, junto ao deputado Gutemberg Reis. Na lista de pedidos está um ginásio poliesportivo para o município.

Búzios

Os ex-vereador Uriel da Saúde foi visto na manhã de hoje (19) fazendo uma visita ao prefeito Alexandre Martins. Dizem que os assessores do prefeito colocaram tapete vermelho para recebe-lo. Agora, o que os dois conversaram, o Sombra ainda não sabe.