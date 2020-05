O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 20

Cabo Frio

Os vereadores Rafael Peçanha e Letícia Jotta querem que a prefeitura e secretaria de Saúde apresentem informações do hospital de campanha Unilagos. No caso; seriam os gastos mensais com equipe, leitos, insumos e respiradores. O governo até agora, segundo os nobres edis não se mostrou transparente.

Arraial do Cabo

A turma do beco da fofoca de Arraial do Cabo quer saber o que o presidente da Câmara, Thiago Fantinha, foi fazer na casa do ex-prefeito Andinho. Fantinha ainda levou os amigos Jorginho e Bernardo. O Sombra também quer saber.

Búzios

Búzios está entre as cidades investigadas pelo Tribunal de Contas do Estado em processo de fiscalização de contratações feitas por conta da pandemia da Coronavírus. A denúncia, sigilosa, de acordo com TCE, apura possíveis irregularidades praticadas no Fundo Municipal de Saúde.

Iguaba Grande

Indicação ao executivo do vereador Balliester Werneck de auxílio gás de cozinha chamou a atenção de seus pares. Os vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira, que tentaram através de um projeto a redução de salários e não lograram êxito, estão surpresos, segundo informações de bastidores.

São Pedro da Aldeia

O secretário de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia, Elson Pires, chegou “chegando”. O moço tá visitando bairros e atendendo solicitações de moradores. Buracos que estavam causando prejuízos aos motoristas a algum tempo foram cobertos nesta sexta-feira (19). O povo agradece.

Araruama

Depois da prisão do ex-deputado Paulo Melo, a “metralhadora” foi apontada para o pré candidato, André Mônica. Em uma live de André Mônica, a turma de Chiquinho e de Rodrigo Meira queria uma de opinião do próprio sobre o ocorrido. Loucura, loucura!