O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 20

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio inviabilizou a privatização do Mercado Sebastião Lan ao aprovar, ontem, em sessão extraordinária, Emenda de Lei Orgânica que proíbe a concessão de imóvel do município que tiver função social.

Os vereadores ja haviam aprovado, no início do mês, projeto que modificou o Programa de Parcerias Público – Privadas, proibindo a exploração de bens públicos utilizados para atividades comerciais e sociais.

A discussão sobre das PPPs teve início após a publicação do edital de chamamento publico de abertura de procedimento para a concessão do Mercado Municipal a iniciativa privada.

Arraial do Cabo

O secretário Dr. Serginho se reúne hoje com o SECRETÁRIO das cidades Uruan Andrade, que também é o responsável pelo DRE, para buscar soluções para a obra de contenção e mirante da Prainha em Arraial do Cabo. A reunião acontece depois da solicitação do prefeito de arraial Marcelo Magno, que está preocupado com alta temporada na cidade e a estrada da rebeche na pauta o aumento do efetivo e cronograma de liberação da pista.

Búzios

Búzios quer atrair produções audiovisuais do Brasil e do mundo. A cidade, que já abriga o mais chamroso Festival de Cinema do país, o Búzios Cine Festival, lança amanhã, às cinco da tarde, no Cine Bardot, a Búzios Film Comission. O lançamento do projeto, da prefeitura e da secretaria de turismo, contará com a presença de um dos mais importantes nomes da indústria cinematográfica da América Latina, o americano radicado no Brasil Steve Solot. Steve presidiu a Rio Film Comission, foi vice-presidente sênior da Motion Picture Association para a América Latina, e fundador do Centro Latino-Americano de Treinamento e Assessoria, uma firma de treinamento e consultoria voltada para produtores audiovisuais, sediada no Rio.

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama que o vereador Júlio César Coutinho anda desconfiado e nem apareceu na sessão desta terça-feira (19) e não deve aparecer quinta-feira. Segundo o Sombra, o anúncio do nome do primeiro ministro Chiquinho Da Educação, pela prefeita na lista de pré-candidato a Assembleia Legislativa, teria deixado o nobre edil pensativo. E agora?

Iguaba Grande

Os vereadores da câmara de Iguaba Grande, Luciano Silva e Junior Bombeiro, chegam hoje de Brasília. Na cidade, todos querem saber o que eles vão trazer na bagagem como recursos para o município.

São Pedro da Aldeia

Os profissionais da Educação de São o de São Pedro da Aldeia param nesta quinta-feira. A greve de vinte e quatro horas é para exigir do governo do prefeito Fabio do Pastel o fornecimento de equipametos de proteção adequados. A diretora do SPE Costa do Sol, Carolina Buarque Gomes Oliveira, protocolou ofício na Secretaria de Educação um comunicando a paralisação e está pedindo uma audiência com o Secretario Elias Valadao para discutir a pauta de reivindicações. A categoria, além de equipamentos de proteção, quer debater a situação o funcional dos profissionais cuidadores de alunos especiais; o lançamento de falta aos profissionais que participaram das paralisações e o auxílio transporte.