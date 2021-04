O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 21

Araruama

O Sombra descobriu que o vereador Amigo Walmir foi a procuradoria do município, falar com a Drª Daniella, ficou por mais de uma hora esperando o atendimento e não conseguiu fazer a consulta que gostaria. Segundo informações, depois de esperar sentado, a secretária da procuradora, teria falado que a doutora não poderia atende-lo, o que deixou o vereador furioso. Amigo Walmir disse para a secretária que falaria da sessão das 18 horas sobre o fato ocorrido, e não deu outra, o vereador detonou a procuradora, e classificou como falta de respeito com ele. O moço está bravo! Não convidem Drª Daniela e Amigo Walmir para o mesmo almoço.

Iguaba Grande

O vereador Elifas Ramalho tirou a terça-feira (20) para comer costela e galinhada no Bar do Nandi, na Posse, com seus seguranças Gustavo, Ótavio e Gilson Lima. No final, os quatro beberam duas caixas de cerveja, derrubaram duas garrafas de cachaça, uma de chopp de vinho e comeram três galinhas. O difícil foi voltar pra casa. Elifas acabou virando segurança de seus seguranças.

Arraial do Cabo

A construção do Mirante da Prainha, uma obra emergencial de responsabilidade do Governo do Estado, em parceria com a prefeitura cabista, virou tema nas rodas de bate papo da cidade. As tratativas teriam acontecido no último governo, de Renatinho Vianna, na visita do governador afastado Wilson Witzel. Porém, o atual governo tem falado que o processo estava parado, e que só agora com seu empenho que as coisas começaram a andar. Valeu, galo!

Búzios

Segundo informações, o prefeito Alexandre Martins não ficou nada satisfeito com o tal requerimento de autoria do vereador Raphael Braga, pedindo a listagem dos vacinados contra Covid-19 no município. Martins classificou como “politicagem” e falou que tudo que foi pedido pela oposição, está no site oficial da prefeitura. Ele ainda ressaltou, afirmando que segue as instruções do Ministério Público. Agora é só aguardar o que a oposição vai falar.

Cabo Frio

O vereador Davi Souza, Líder de Governo na Câmara, disse para o Jornal de Sábado que não passam de “boatos e mentiras” a informação de que teria sido convidado para assumir uma secretaria do governo. Segundo Davi, no momento, o foco é “afinar” a base da Câmara, tendo em vista as pautas importantes do município, que serão discutidas nos próximos meses. O vereador também ressaltou que tem conversado muito com o prefeito, José Bonifácio.

São Pedro da Aldeia

No Canhão da Fofoca, continua forte os rumores de mudanças na prefeitura de São Pedro da Aldeia. Tem gente que dá como certa as trocas nas pastas de Meio Ambiente, Obras e Procuradoria. Segundo os fofoqueiros de plantão, alguns “Ministros” do Governo Fábio do Pastel, já teriam realizado reunião para discutir os nome que ocuparão as três cadeiras. Nos corredores da prefeitura, o que se fala, é que o prazo para mudança é maio, podendo ser antecipado.