O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 21

São Pedro da Aldeia

A secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia, Maria Márcia, vêm se destacando à frente da secretaria e tem contado com todo apoio do prefeito, Fábio do Pastel. A grande empreitada teste, têm sido a condução da vacinação contra a Covid-19. Os mutirões organizados pela secretaria foram um sucesso. Parabéns!

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, está rindo de orelha à orelha. A ação, movida em face da ANP, rendeu a quantia de R$8.875.302,20 que somadas com o repasse mensal de R$1.489.100, deixou o cofre da prefeitura com cerca de R$ 10 milhões a mais. Já deu prá sentir que o moço nasceu com estrela.

Araruama

A live do “Primeiro Ministro”, Chiquinho Da Educação, com os vereadores da bancada do governo de Lívia de Chiquinho está dando o que falar. Segundo informações, durante o evento o vereador Amigo Valmir teria contestado o primeiro ministro, que disse: “eu só brigo com quem eu amo”. Amigo Valmir, segundo informações, não acredita no amor de Chiquinho.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins inaugurou ontem a nova sede da Central de Monitoramento da cidade. O centro é um verdadeiro Big Brother: são 335 câmeras que monitoram as ruas, praças e prédios públicos. O sistema conta com câmeras com análise de vídeo para leitura de placas integradas e câmera portáteis. De acordo com o prefeito foi realizado uma completa restruturação na nova sede. O Centro de Monitoramento oferece mais câmeras e opções de ferramentas mais ágeis para os agentes trabalharem com rapidez na segurança da cidade.

Arraial do Cabo

A vacinação contra a COVID-19, em Arraial do Cabo, vacina desta quarta-feira até quinta-feira da próxima semana, moradores entre 36 a 31 anos. Às sextas-feiras o município realiza a repescagem de quem não se vacinou. A imunização acontece nas escolas Adolpho Beranger e João Torres. A repescagem é realizada na Associação dos Aposentados na Praia dos Anjos.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio realizam amanhã, às 18:30h, uma nova Assembleia Online da Rede Municipal de Cabo Frio. A categoria vai discutir os próximos passos da luta contra o retorno às aulas presenciais em condições de insegurança, por condições adequadas de segurança sanitária, além do pagamento do salário de dezembro 2020 dos aposentados.