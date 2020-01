O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, abraça de vez o pré-candidato a prefeito Leandro do Bope e causa espanto a eleitores buzianos. Mirinho foi para sua página no Facebook e declarou total apoio a Leandro. O caldeirão político ferve em Búzios.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, espera uma recuperação das contas públicas a partir de fevereiro. Ele aposta na entrada de recursos do IPTU e dos royalties de petróleo.

O prefeito cabista disse que a turbulência vai passar e garantiu que não haverá dificuldades em relação aos salários de janeiro devido ao vencimento das cotas previsto para o próximo dia 30 e a arrecadação própria. O município está em dia com os funcionários concursados, os aposentados e aqueles que recebem até R$1.500 Reais. Os demais comissionados permanecem em aberto.

Cabo Frio

A ENEL cortou o fornecimento de energia elétrica de onze prédios da prefeitura de Cabo Frio. A informação é da assessoria de comunicação da concessionária. Entre os prédios que tiveram a energia cortada está o Mercado Municipal Sebastião Lan. A ENEL confirmou o corte na sede da secretaria de educação mas informou que o fornecimento foi restabelecido ontem. A concessionária, em nota, esclareceu que a prefeitura quitou os débitos referentes à Secretaria de Educaçãoe frisou que nos cortes foram determinados após diversas tentativas de negociação com o governo. Em outubro, quando a ENEL cortou a luz de divesos prédios do município, a divida da prefeitura de Cabo Frio com a concessionária somava cerca de R$ 16 milhões.

Leia íntegra da nota da ENEL:

“A Enel Distribuição Rio informa que 11 unidades da prefeitura de Cabo Frio tiveram o fornecimento de energia suspenso em razão de dívidas com a companhia. A prefeitura quitou, até o momento, somente os débitos referentes à Secretaria de Educação e o fornecimento de energia já foi restabelecido neste local. A Enel reforça que somente tomou a decisão de interromper o abastecimento de energia nas unidades mencionadas após tentar negociar o débito com a prefeitura em diversas ocasiões”.

São Pedro da Aldeia

As costuras políticas em São Pedro da Aldeia estão à todo vapor, segundo a galera do Canhão. Os muitos candidatos a prefeitura da cidade andam conversando durante a noite. Já os candidatos a Câmara correm em busca de nominatas. Outubro é logo ali.

Iguaba Grande

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba ficou muito bravo com um internauta que teria o atacado nas redes sociais. O moço amanheceu no Forum da cidade prometendo processá-lo. Vale lembrar que ataques a honra é crime.

Araruama

O ex-vereador Zezinho com sua experiência de vários mandatos de vem se destacando na assessoria da prefeita Lívia de Chiquinho. Segundo os críticos da cidade, a ida de Zezinho para o governo foi uma bela sacada da prefeita. Dizem que Zezinho chega na prefeitura as 8h mesmo sabendo que o expediente começa às 9 da manhã. Que disposição!