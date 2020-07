O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Búzios

A notícia de um possível encontro entre o vereador Miguel Pereira e o pré candidato a prefeito Leandro do Bope agitou o mundo político buziano. Todos os pré candidatos queriam saber se realmente tinha acontecido tal encontro. Miguel e Leandro negaram terem se encontrado, mas o informante continuou afirmando que os esteveram juntos. Então tá…



Arraial do Cabo

Arraial do Cabo deve retomar as atividades turíticas a partir da segunda quinzena de agosto, caso a cidade consiga manter os baixos indices de contaminação pelo coronavírus. De acordo com o Plano de Reabertura, o município precisa também manter baixos os índices de ocupação dos leitos para garantir a retomada do setor.

A retomada será gradual e vai seguir os protocolos de segurança previstos no plano municipal, como a obtenção do Selo Arraial Limpo e Seguro através do site da prefeitura.

Cabo Frio

Um dívida do governo Adriano Moreno com o jornal Diário da Costa do Sol, responsável pelas publicações oficiais da prefeitura, está impedindo que leis e decretos do governo entrem em vigor. Adriano, desde que o jornal anunciou a suspensão das publicações devido a dívida, está governando de boca e autorizou o funcionamento de academias, ontem, mesmo sem a publicação do decreto de flexibilização. A coordenadoria de comunicação da prefeitura, em nota, disse que a procuradoria está se dedicando ao restabelecimento da normalidade das publicações dos atos oficiais, de acordo com a legislação e a lei orgânica do município.



São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão do canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia comentaram ontem que Paula Lobo, filha do ex prefeito, Paulo Lobo, estaria colocando seu nome para vice do vereador Bruno Costa. Só que a moça tem dezoito anos e não teria idade para se candidatar a vice, mas se lançou pré candidata a vereadora com apoio do pai Paulo Lobo. Paula está filiada no PMB.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que o primeiro ministro Chiquinho da Educação e o ex-prefeito, André Mônica estão com suas cartas, caso tenham problemas na justiça eleitoral. Na Câmara, tem gente que garante que se André Mônica tiver problema, lançará Ronni Rossi, que não é mais candidato a vereador. Já Chiquinho da Educação, tido como grande estrategista, lançaria, a jovem Raiana Alcebíades. Coisas da política de Araruama.

Iguaba Grande

As lives tem sido muito usadas pelos políticos para comunicação com seus eleitores. Em Iguaba, o prefeito Vantoil Martins toda segunda-feira faz a sua. Só que a partir de hoje, a ex prefeita Grasiella Magalhães vai dar início as suas lives. Na boca maldita, tem gente dizendo que vai começar “a batalha das lives”. Pelo visto, o jogo vai começar.