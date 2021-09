O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Iguaba Grande

A semana em Iguaba Grande tem sido de muitos encontros de vereadores. O motivo é a eleição da mesa diretora da Câmara, que voltou ser discutida nos bastidores da casa legislativa. No dia de hoje mais uma dupla conversou sobre o tema. Alan Rodrigues e Luciano Silva, aproveitaram para tomar um café e botar a prosa em dia. Alex Rodrigues, diretor de Serviços Públicos da Saúde, ficou só observando. O sombra recebeu uma foto do encontro.

Cabo Frio

O Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou sete toneladas de medicamentos vencidos em um galpão da Saúde de Cabo Frio, nesta quarta-feira (22). Uma denúncia anônima recebida pelo vereador Roberto de Jesus (MDB) deu origem a fiscalização no local. O pior é que, pelo visto, ninguém vai assumir que no mínimo se descuidou. Está na hora do governo municipal abrir os olhos, pois o vereador Roberto de Jesus está “deitando e rolando” nos erros do Executivo.

Búzios

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Búzios vão poder contar com transporte escolar gratuito. Os ônibus terão a logomarca da Prefeitura e vão circular nos horários de entrada e de saída das unidades escolares. As rotas serão as seguintes: Rasa x Centro; Centro x Rasa; Baía Formosa e Centro; e Baía Formosa x Centro.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo atualizou os dados de vacinados nesta quarta-feira (22). Até o momento, 22.084 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 11.182 imunizados com a segunda dose ou dose única. O Município segue vacinando a população e já alcançou 88% do público alvo. Fiquem atentos ao cronograma de vacinação divulgado nos canais oficiais da Prefeitura. Vacinas salvam vidas!

Araruama

O vereador Júlio César Coutinho, presidente da câmara de Araruama, está muito confiante que vai ser o escolhido do grupo do “Primeiro Ministro”, Chiquinho Da Educação, e da prefeita Lívia de Chiquinho, para o pleito de 2022. Coutinho diz ter apoio de dez colegas vereadores e vai procurar os empresários da cidade e do povo em geral, para falar de suas intenções políticas.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia segue com imunização dos grupos aptos à 3° dose e de adolescentes de 12 a 17 anos, com deficiência permanente. A dose de reforço (D3) está disponível para idosos de 75 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão. Todos os aldeenses de 18 anos ou mais, os grupos inseridos anteriormente e os aptos a receberem a segunda dose (D2) também podem se vacinar. A novidade para os jovens é que a partir desta quinta-feira (23), o São Pedro Esporte Clube (SPEC), volta a vacinar o público de 18 anos ou mais para D1.