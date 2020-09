O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 23

Cabo Frio

Sete vereadores da Câmara de Cabo Frio vão investigar as contratações e exoneraçoes da prefeitura, em época eleitoral. São eles: Vaguinho, Vinícius Corrêa, Edilan do Celular, Vanderlei Bento, Oséias de Tamoios, Rodolfo de Rui e Guilherme Moreira. Dizem que o prefeito Adriano Moreno não tem dormido.

Araruama

Os fofoqueiros de plantão, de Araruama, estão falando que o ex-prefeito Miguel Jeovani, tem participado de reuniões com o candidato André Mônica, levando pelo candidato a vereador Arlindo Jr. Evidente que não tem nada de errado nisso, mas na política tudo é motivo de comentário.

São Pedro da Aldeia

As contas do prefeito Cláudio Chumbinho, de 2017 e 2018, estão na câmara para serem apreciadas pelo vereadores, nos próximos dias. Membros da comissão de Justiça e Redação fazem seus relatórios. O presidente da comissão é o vereador Ediel Teles, os membros são Naldinho Linhares e Mislene de André.

Arraial do Cabo

Uma árvore que fica na frente da casa do ex-vereador Almir Texeira, ficou famosa em Arraial do Cabo. Segundo os fofoqueiros de plantão, a árvore vêm servindo para dar uma “espiadinha” nas reuniões do candidato Ton Porto, que sempre acontecem por lá. Evidente que tem humor, mas parece ter um fundo de verdade.

Búzios

De vídeo em vídeo se vai longe. A vereadora Joice Costa postou mais um vídeo, desta vez para informar que já está na câmara para ser votado o auxílio social de um salário mínimo para os professores demitidos, que não estão incluídos no programa do governo federal. Joãozinho Carrilho também não perdeu tempo, e feliz da vida, falou sobre a distribuição dos cartões alimentação para os estudantes. Como falam a turma de Arraial do Cabo, “bobo não elezinho”.

Iguaba Grande

No próximo domingo, dia 27 de setembro, começa a campanha eleitoral em todos os municípios do Brasil. Em Iguaba, 4 candidatos devem ir para as ruas. Vantoil Martins (Cidadania) mandou mensagem para seus aliados, convidando todos para um “adesivaço” na Praça da Estação. Margoth Cardoso (PT), Washington Tahim (Republicanos) e Grasiella Magalhães (PP) ainda não se manifestaram sobre seus eventos.