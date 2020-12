O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 23

Cabo Frio

A licença prêmio concedida ao prefeito Adriano Moreno e sua esposa tem sido duramente criticada pela população e pelos sindicatos dos servidores. A alegação de todos é que muitos servidores pediram licença e o prefeito não teria concedido, alegando o momento da pandemia. Para piorar, o assunto já foi parar no Ministério Público.

São Pedro da Aldeia

O vereador Vitinho de Zé Maia “entrou em campo” e vem jogando bem para ser o próximo presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia. Aliás, o atual presidente, Bruno Costa, já deu a “bênção” ao vereador. Para a galera da fofoca do canhão, muita coisa ainda vai acontecer até o dia da eleição.

Iguaba Grande

O bom trabalho do secretário de governo de São Pedro da Aldeia, Eron Bezerra, rendeu um convite do prefeito Vantoil Martins, de Iguaba. Segundo informações, Eron deve “jogar na mesma posição” que está atualmente em São Pedro. Um outro nome, que deve ocupar a secretaria de Obras, virá de Rio Bonito.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo tem vivido momentos difíceis na política. O último momento tenso foi o afastamento do prefeito Renatinho Vianna, e com a entrada do vice-prefeito, Serginho Carvalho. Nos corredores da prefeitura, o que se fala é que Seginho faz política com o “fígado”, deixando coração de lado. Dizem que Serginho só pensa em fazer “maldade”. Triste moço!

Búzios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 1° Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Cabo Frio, expediu nesta terça-feira (22) uma notificação para os organizadores de festas e eventos privados no município de Búzios. Sendo assim, todos terão que publicar em seus portais na internet, o conteúdo do decreto municipal 1.536/2020, publicado na segunda-feira (21).

Araruama

Sem obstáculo. Os vereadores de Araruama autorizaram a prefeita Lívia de Chiquinho a manter os contratos por ocasião da Covid-19. Todos os parlamentares apreciaram e aprovaram a matéria em regime de urgência. Nem mesmo a oposição ficou de fora. Todos juntos.