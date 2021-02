O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Cabo Frio

Na sessão de ontem, o vereador Vanderson Bento criticou, duramente, o secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes, e a equipe responsável pela gestão da secretaria. Segundo o vereador, falta pulso, preparo e experiência na equipe e alertou o prefeito, José Bonifácio, que não adianta tampar buracos e colocar os salários em dia, se a saúde continuar jogada as traças. Vanderson, em claro recado ao secretário, disse que a saúde deve ser representada por pessoas que escutem a câmara e aconselhou o prefeito a realizar mudanças necessárias na pasta.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins foi a Brasília em busca de recursos para investimentos na criação de um polo gastronômico no município. O polo já tem projeto e de acordo com o próprio prefeito, será instalado na Praça da Estação, que ganharia uma “Maria Fumaça”, com cada vagão transformado em restaurante.

Búzios

Rola nos bastidores da política de Búzios, que o vereador Lorran Gomes anda articulando a presidência da câmara, para o próximo biênio. O moço tem se reunido com os vereadores Rafael Braga, Gugu de Nair, Aurélio, Vitinho e Niltinho, todos os dias. Ainda sobre Búzios, o Sombra viu o ex-prefeito Mirinho Braga e o ex-vereador, Uriel da Saúde, almoçando no restaurante Tia Maluca, nesta quarta-feira (24). Os dois estavam bastante sorridente.

Arraial do Cabo

A ida da Polícia Federal à Arraial do Cabo continua rendendo polêmica. O Jornal de Sábado fez contato com o ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, para saber os motivos da intimação dele e de seu irmão, o atual vice-prefeito, Deivinho Brito (SDD). Andinho disse se tratar de uma investigação da Polícia Federal, para apurar um suposto crime eleitoral, ocorrido na última eleição. No cabo tinham gente falando de tudo. O ex-prefeito Henrique Melman também recebeu intimação. Segundo um cabista, teria sido uma discussão quente que aconteceu durante as eleições. Coisas do Cabo!

São Pedro da Aldeia

Alguns vereadores de São Pedro da Aldeia andam preocupados com o que pode acontecer no futuro, em relação ao resultado da última eleição. Uma denúncia feita no Ministério Público-RJ, refente às candidaturas de “laranjas” nas eleições pode derrubar alguns edis. Dizem que tem vereador perdendo o sono.

Araruama

O vereador Nelsinho Do Som virou uma espécie de homem de confiança do primeiro ministro, Chiquinho da Educação. Isso é o que alguns vereadores estão falando em Araruama. Segundo um informante da Câmara, partiu daí surgiu um forte ciúme do vereador Amigo Valmir. Pra completar, depois disso Nelsinho disse que a prefeita Lívia têm que ser governadora do Estado. Aí então é que seu celular não parou de tocar.