O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Araruama

O discurso do vereador Eloy Ramalho, defendendo a reabertura do Hospital Unilagos, em Cabo Frio, chamou atenção de vereadores da câmara de Araruama. Na sessão desta terça-feira, os vereadores Amigo Valmir, Nelsinho do Som, Magno Dheco e Aridinho fizeram criticas a postura do vereador, e perguntaram para ele, por que não lutar pelo Hospital Regional de Araruama ou, até mesmo, o Hospital de Barra de São João. Nos corredores da casa legislativa, já tinha vereador dizendo que Eloy e Marcelo Amaral estavam entrosados e com o mesmo objetivo, reabrir o hospital do amigo, Doutor Rogério.

Cabo Frio

Continua grande a repercussão da exoneração do ex-vereador e ex-presidente da Comsercaf, Jefferson Vidal. Dizem que na prefeitura, a pergunta que não quer calar é a seguinte: “Quem contribuiu para que o prefeito exonerasse o Vidal?”. Dois nomes surgiram, Janio Mendes e Aquiles Barreto, mas nenhum deles fala nada.

Arraial do Cabo

O ex-candidato a vereador Marquinhos de Nicomedes têm falado pelas ruas de Arraial do Cabo que vai continuar fiscalizando e buscando nomes na lista de servidores da prefeitura. “Doa o vereador Lacerda, doa quem quiser”. Então tá.

Búzios

A administração municipal de Armação dos Búzios informa o aumento de internações do novo Coronavírus nas últimas horas e a ocupação de 100% dos leitos. Devido ao colapso do sistema de saúde, a prefeitura vem solicitando que pacientes de outras cidades da Região procurem atendimento em seu município de origem. É lotação máxima.

São Pedro da Aldeia

Bruno da Silva Jardim é o novo secretário municipal de administração, no lugar Marcel Mesquita. No canhão da fofoca, a pergunta é: “Quem indicou? Paulo Lobo, Maria Márcia ou Drº Pedro Canellas?”. A maioria aposta no doutor. O moço “tá podendo”.

Iguaba Grande

O “garoto da bola”, conforme vem sendo chamado o vereador Balliester Werneck, na Câmara Municipal, não dá sinais de quando vai colocar em votação a eleição da mesa diretora. Dizem que ele já teria falado para todo mundo ficar calma, mas pelo visto, os vereadores vão continuar esperando. Está todo mundo ansioso.