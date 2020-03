O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 25

Búzios

Queda de braços no PSDB de Búzios. De um lado o vice-prefeito, Henrique Gomes, e do outro o presidente da TurisRio, Thomas Weber. Pelo visto, o “caldeirão” vai ferver. Thomas já adiantou que vai tomar medidas cabíveis na justiça.

Arraial do Cabo

O secretário de segurança pública de Arraial do Cabo, Bruno Monteiro, virou camisa 10 no time de secretários do prefeito Renatinho Vianna. Outro que também está de bola cheia é o secretário de saúde Antônio Carlos Kafuru. Esses dois estão de frente com o prefeito no combate ao coronavírus.

Araruama

Em meio toda situação gerada pelo coronavírus, a prefeita Lívia de Chiquinho amenizou dando prazos para pagamento dos impostos municipais. O povo merece toda atenção neste momento do poder público. Serão prorrogados IPTU, ISS e outros entre 30 e 90 dias.

Cabo Frio

Sentindo que deveriam fazer algo para minimizar os impactos da pandemia na sociedade e nos negócios, os 17 vereadores de Cabo Frio encaminharam ofício para o prefeito Adriano Moreno. Os nobres edis reeinvindicam ações do executivo enquanto durar a pandemia do Coronavírus. Antes tarde do que nunca, falavam os antigos e sábios. Já estava na hora de acordar.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, comunica que estão mantidos todos os decretos municipais de prevenção ao coronavírus mesmo após pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o iguabense não vai mudar o rumo das coisas.

São Pedro da Aldeia

A secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia informa, através da secretaria Ester Marques, que o atendimento presencial está suspenso. A secretaria deve voltar depois do dia 31 de março podendo ser prorrogado.