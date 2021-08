O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 25

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, se reuniu hoje com representantes do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), para firmar o convênio do Programa Socioeducativo para Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal, no Município cabista. O programa como objetivo levar atividades esportivas, além de promover a formação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Serão oferecidas atividades esportivas educacionais, de lazer e atividades complementares. E também, alimentação saudável e de qualidade, reforço escolar, ações cívico-sociais, palestras e campanhas educativas, orientações de civismo, entre outras. Parabéns!

Araruama

A lista de nomes para a eleição de 2022 cresce a cada dia, em Araruama. Depois do nomes de Anderson Moura, Nelsinho Do Som, Júlio César Coutinho e Thiago Ribeiro, agora também aparece o da vice-prefeita, Raiana Alcebíades. Segundo informações, quem vai decidir tudo vai será a prefeita, Lívia de Chiquinho. Então tá…

Cabo Frio

A CPI da Covid de Cabo Frio quer que a prefeitura encaminhe para Comissão as cópias dos extratos bancários dos repasses destinados ao Hospital Santa Isabel, durante o período da pandemia. O requerimento foi aprovado em nova reunião da CPI. Os integantes da comissão voltam a se reunir na próxima segunda-feira e esperam iniciar a análise dos primeiros documentos requistados, cujo prazo de quinze dias para envio se esgota ao longo desta semana. A Comissão Parlamentar de Inquérito apura a aplicação das verbas destinadas ao combate à pandemia da Covid 19. A CPI vai avaliar também a transparência nos contratos e serviços feitos com o dinheiro do combate da doença.

São Pedro da Aldeia

Os servidores de São Pedro da Aldeia decidiram em assembleia unificada, parar na próxima quarta feira, dia 1°, em nova greve de advertência contra o acordo entre o governo Municipal e Grupo Salineira, que suspendeu o pagamento, em dinheiro do auxílio transporte. Os servidores voltam a ocupar as ruas e protestar contra o prefeito Fábio do Pastel, em frente a prefeitura, após uma passeata no centro. Os dirigentes sindicais já admitem convocar greve geral por tempo indeterminado. A categoria decidiu exigir do governo o pagamento do auxílio alimentação. O beneficio é uma reivindicação antiga dos trabalhadores, que foi concedido apenas aos guardas municipais.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, encaminhou à Câmara um projeto de Emenda a Lei Orgânica para permitir ao governo armar a Guarda Municipal. O projeto, aprovado na Sessão de terça-feira, em primeira votação, exclui da Lei Orgânica do município o artigo que proíbe o uso de armas pela Guarda. O objetivo da mudança, de acordo com a justificativa do prefeito, é atualizar a lei a realidade da guarda, que deve fazer uso dos mecanismos mais adequados para o cumprimento de suas atribuições. O governo não esclarece se a guarda vai ser equipada com armamento letal ou não.

Iguaba Grande

Iguaba Grande suspendeu a aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca, contra a COVID-19, por falta de doses do imuinizante. Em nota, a secretaria de saúde informou que não recebeu a remessa prevista da vacina. De acordo com a secretaria, sem previsão de quando o município recebe nova remessa do Governo do Estado, não há como retomar a aplicação da seguinda dose.