O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

Arraial do Cabo

O radialista Edmilson Félix vai ser o locutor oficial da campanha de reeleição do prefeito, Renatinho Viana. Dizem que Tê e Andinho ficaram surpresos com a notícia. Como falam no Cabo, Renatinho “correu na frente”.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, transferiu seu gabinete para a Estrada da Capivara. Dizem que para encontrar Vantoil, é só dar passadinha na Estrada da Capivara. Ele e todo staff estão de “casa nova”.

Búzios

Henrique Gomes, vice prefeito de Búzios, teve alta hospitalar e já está em repouso. Rola na Rua das Pedras que HG pediu para seu amigo Robinho anunciar sua chegada. Saúde para o moço que levou um grande susto com a Covid-19.

Araruama

Salve -se quem puder. O vereador Magno Dheco foi buscar do apoio do deputado Marcos Abrão e teria conseguido. Nos corredores da Câmara, rola que seu colega Russo não gostou nada ao saber do acontecido. Ciúmes?

Cabo Frio

A espera continua. Eduardo Leal, continua a espera da nomeação para a secretaria de Obras de Cabo Frio. Segundo informações, caso não aconteça a nomeação para a pasta, ele pode deixar o governo Adriano Moreno. Nos corredores da prefeitura, o que se fala é que Cati, homem forte do governo Adriano, teria travado a publicação. Conversas de corredores.

São Pedro da Aldeia

A pré-candidata de São Pedro da Aldeia, Elisângela Vieira, falou para o Jornal de Sábado que não existe uma definição ainda sobre sua pré-candidatura em uma chapa com o presidente da Câmara, Bruno Costa. Num tom otimista, Elisângela disse que até sexta-feira terá uma decisão: “Tenho esperança que tudo vai dar certo”, afirmou.