O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno esteve no Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) e recebeu Angélica Luz e Lúcio Mario, para tratar de assuntos referentes a volta do “castramóvel”, projeto de castração de animais. O prefeito também recebeu no instituto os vereadores Galego e Chuchu, esse último líder de governo. Segundo os fofoqueiros de plantão, o vereador Ayron Freixo teria passado algumas vezes em frente a sede da Idac. Tem gente dizendo que Freixo teria saído com o secretário e irmão do prefeito, Thiago Fantinha, para tomar um café reforçado.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio teve os trabalhos suspensos após cinco servidores e o vereador Vanderson Bento testarem positivo para COVID-19. O presidente, Miguel Alencar, justificou a suspensão das atividades diante da falta de condições de segurança das pessoas que frequentam os gabinetes e o plenário. O surto da doença provocou medo entre os servidores. A sessão de ontem, que seria restrita apenas aos vereadores, acabou não acontecendo por falta de quórum. Estavam presentes apenas Miguel Alencar, Carol Midori, Vinícius Corrêa, Roberto de Jesus e Léo Mendes.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito Cláudio Chumbinho, após ver os veículos expostos em frente a Secretaria de Transporte, teria anunciado uma live para a última segunda-feira, dia 24. Porém, a transmissão foi suspensa. A turma do Canhão da Fofoca anda dizendo que Chumbinho foi aconselhado a não aborrecer o prefeito Fábio do Pastel. Melhor assim.

Búzios

Rola nos corredores da Câmara, que o vereador Dom pode deixar a casa legislativa para assumir a Secretaria de Turismo, e caso isso aconteça, o vereador Walmir Nobre ocuparia seu lugar. A outra expectativa gira em torno do julgamento do vereador Lorram Silveira, que está preso no Rio, e tem julgamento marcado para o dia 1º de Junho. Lorram tem como suplente Dida Gabarito, que segundo informações, não consegue dormir à alguns dias. Qual será o motivo?

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho comemorou mais uma vitória. Em sessão virtual do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ), desta terça-feira (25), o plenário negou recurso da coligação de André Mônica, que pretendia cassar de Lívia. A ação acusava as então candidatas Lívia e a vice, Raiana Alcebíades, de terem cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por terem efetuado publicidade institucional em período vedado. A decisão foi por unanimidade.

Iguaba Grande

Os vereadores Luciano Silva e Alan Rodrigues estão em Brasília desde ontem (25). A dupla foi vista batendo à porta de vários deputados e senadores. Luciano e Alan, ao serem perguntados o que faziam em Brasília, não pensaram duas vezes e responderam que estão “passando o sacolão”, em busca de recursos e emendas para o município iguabense. Ainda sobre Iguaba, está marcado para dia 10 de junho a inauguração da Faetec na cidade, com a presença do governador Cláudio Castro e o secretário de Tecnologia, Ciência e Inovação, Drº Serginho. O prefeito Vantoil Martins está soltando fogos de alegria.