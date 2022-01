O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

Araruama

A suplente Valéria Amaral tomou posse ontem na Câmara de Araruama, na vaga do vereador Elói Ramalho, que assumiu um cargo no governo do estado. No discurso de posse da vereadora, deu para sentir que vai ser tudo paz e amor. Valéria, quando vereadora, fez oposição sistemática a prefeita Lívia de Chiquinho e perdeu a eleição. Depois disso segundo os fofoqueiros de plantão, a “gata ” está escaldada. Olho no lance!

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, deu início às obras da Estrada do Arrastão, no dia de ontem. Na oportunidade, vários vereadores estiveram prestigiando o evento. Apenas os vereadores, Balliester Wernec e Junior Bombeiro, não participaram, o dizem que anda de longe e segundo está em viagem.

Arraial do Cabo

Os uniformes dos alunos da rede pública municipal de Arraial do Cabo já estão prontinhos para a distribuição, que será feita em breve, pela Secretaria de Educação. O material é separado por segmento, desde a creche até o ensino fundamental e cada estudante receberá um kit contendo peças para uso no verão e no inverno, além de roupa para educação física. Mochilas e material didático também serão entregues para estudantes e professores. Cerca de 7 mil uniformes foram comprados pela Prefeitura.

São Pedro da Aldeia

O primeiro Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia acontece de 4 a 20 de fevereiro. O circuito vai reunir 16 estabelecimentos, entre restaurantes, gastrobares, quiosques e hamburguerias. Os pratos elaborados para o festival com tainha, sardinha, camarão, perumbeba e carapeba, entre outros, terão o preço fixo de R$ 30. O evento é promovido por empresários do setor e conta com o apoio da prefeitura. O Festival acontece nos bairros Baleia, Centro, Sao João, Nova São Pedro, Praia do Sol e Retiro. Os consumidores terão a oportunidade de escolher e votar no melhor prato do festival na página oficial do evento no Facebook.

Cabo Frio

O governo do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio vai sofrer mais uma baixa. O secretário de Meio Ambiente Juarez Lopes, pediu para sair e já comunicou a decisão ao prefeito cabofriense. Juarez alegou motivos pessoais para deixar o cargo e, a pedido do prefeito, deve continuar a frente da pasta até a próxima segunda-feira, dia 31. José Bonifácio ainda não anunciou o substituto. Seis secretários já deixaram o governo desde a posse, há um ano: Aquiles Barreto, da secretaria de governo; Flavio Guimarães, da Educação; Felipe Fernandes, da Saude; Aglaia Olegário, da Segurança; Flávio Tiziu, no Esporte e Luciene Lima, da agricultura e pesca.

Búzios

Búzios receberá no Espaço Cultural Zanine, nesta quinta-feira (27), às 16h, indígenas do povo Fulni-ô para uma apresentação única do Toré, uma expressão de conexão espiritual, representado principalmente pelo ritual de dança e canto. Além do Toré, haverá uma roda de conversa e venda de artesanato.