O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 27

Cabo Frio

A demissão do funcionário da Comsercaf, Gordinho do Chip, foi o assunto mais comentado nas redes sociais nesta terça-feira (26), em Cabo Frio. Pior que a demissão caiu no “colo” do atual presidente, Jefferson Vidal, que por sua vez gravou um vídeo, para desmentir. Segundo Jeferson, o ato aconteceu na gestão do ex-presidente, Dário. A repercussão foi grande porquê Gordinho do Chip faz tratamento de um câncer e passa por dificuldades financeiras. Que dê tudo para o Gordinho.

Arraial do Cabo

O ano letivo de 2021, para alunos da rede municipal de Arraial do Cabo, só terá início no dia 17 de maio. O anúncio foi feito ontem pela secretária de educação no município, Salira Gomes Ramos. De acordo com a secretária, o ano letivo 2020, por conta da suspensão das aulas devido a pandemia do novo coronavírus, só será encerrado em 16 de maio. O município, ainda de acordo com a secretária, iniciará o ano letivo com aulas remotas. Salira disse que estuda um protocolo para o retorno de pelo menos um terço dos alunos de educação infantil das escolas.

São Pedro da Aldeia

Que deu repercussão a notícia de que o ex-presidente da câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, estaria entrando para o governo do prefeito Fábio do Pastel, deu. Só que não passou de uma grande fake news do canhão da fofoca. Dizem o telefone do prefeito não parava de tocar, com pessoas próximas tentando saber o tinha de verdade no boato.

Búzios

A presidente do Partido Patriota, Eliana Cunha, esteve reunida com lideranças de Búzios, nesta quarta-feira (27), para traçar estratégias para a eleição de 2022. Os vereador Aurélio Barros, os suplentes Samuel da Bike, Fafá do Correio e Neemias Lopes, participaram da reunião.

Araruama

A comandante da Guarda Municipal de Araruama, Flávia Corrêa, virou “persona non grata” na Guarda. Vários servidores da Guarda Civil Municipal foram para as ruas protestar contra a gestão da atual comandante. Em uma das faixas estava escrito “chega de covardia”. Os mesmos pediram a atenção da perfeita Lívia de Chiquinho.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande não é um município violento, mas o prefeito Vantoil Martins quer focar na segurança. Em reunião com autoridades ligadas a área de segurança, Vantoil ficou entusiasmado com possibilidade de instalar um serviço de monitoramento de câmeras na cidade e fechar um convênio com o Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis). Parabéns!