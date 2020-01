O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

Búzios

Postagem de um vídeo nas redes sociais do vice-prefeito de Búzios, Henrique Gomes, esquentou os bastidores da política de Búzios. A galera da Praça Santos Dumont estava comentando nesta terça-feira que o vice “chutou a barraca” com tudo. Que coisa!

Cabo Frio

Os médicos e funcionários da UPA de Cabo Frio estão com salários atrasados e a crise na Saúde continua e povo é que perde. Infelizmente, o governo municipal cabofriense não consgue gerir a Saúde, a Educação e muitos outros serviços. O caos se instalou na Capital da Região dos Lagos. Muito triste!

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, só fala na implementação do bilhete eletrônico. Aliás, trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores cabista e que vai nortear o turismo, dando um “ar” de organização. Ainda sobre o município de Arraial do Cabo, o prefeito Renatinho Vianna, teve suas contas de 2018 aprovadas por unanimidade nesta quarta-feira (29). Festa no Cabo.

Iguaba Grande

As notícias sobre a ex-prefeita Grasiella Magalhães tiveram mexeram com galera da boca maldita da cidade. Grasiella vem afirmando que é pré candidata a prefeitura é que seus advogados já estão cuidando foi assunto. E agora?

São Pedro da Aldeia

Marquinho da Trecus, ex-vice prefeito de São Pedro da Aldeia, vem sendo visto caminhando com Dr. Stefano pela ruas quase de “mãos dadas”. Marquinho assumiu de corpo e alma a pré candidatura de Dr. Stefano.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho usou as redes sociais para informar a população de Araruama que as aulas na rede municipal que retonariam dia 10 de fevereiro só vão retornar dia 27 fevereiro. O motivo seria a falta de professores, mas que estão sendo convocados em segunda chamada e motoristas que ainda estão sendo treinados. Todos concursados e convocados em nova chamada.