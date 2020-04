O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

Cabo Frio

A OAB de Cabo, em nota pública assinada pelo presidente da Subseção Kelven Lima, pediu que o prefeito Adriano Moreno apresente o exame que testou positivo para COVID-19. A OAB quer que ele apresnte também o chamado termo de consentimento que todo paciente com coronavírus assina e que informa o período de isolamento a que ele deve se submeter. O presidente da OAB diz que a saidinha de Adriano, flagrado fazendo compras num supermercado menos de semana depois de anunciar que estava infectado, configura abandono de isolamento e é crime previsto no Código Penal.

São Pedro da Aldeia

O vereador Vitinho de Zé Maia está em casa e segundo o seu pai, Zé Maia, o exame testou negativo. Na segunda-feira (27), nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia, algumas pessoas comentavam que Vitinho havia contraído o vírus. Amigos, familiares e eleitores ficaram preocupados. Vitinho, segundo o próprio pai, está bem e em casa.

Araruama

Fontes revelam que a prefeita Lívia de Chiquinho não está nada satisfeita com o que viu do comércio nos últimos dias. Segundo a mesma fonte, a prefeita pode voltar a ser rigorosa no próximo decreto. Os bancos também tem deixado a prefeita muito irritada por causa das filas. Provavelmente a moça vai apertar o “cinto”.

Iguaba Grande

Os vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira conseguiram tirar o sono de seus pares e de grande parte do staff da prefeitura de Iguaba. A dupla propôs redução de 50% dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito, secretários, sub-secretarios. Em um vídeo nas redes sociais o prefeito, Vantoil Martins aparece dizendo que aprova a ideia é que vai sancionar, após votação da casa legislativa. E agora?

Arraial do Cabo

Algo pode estar acontecendo. Tudo porque o jovem, pré-candidato a prefeitura de Arraial do Cabo, TÊ, não para de passar na rua da casa do ex-prefeito Andinho. Nesta terça-feira (28) TÊ foi visto na companhia de seu Pastor mais uma vez chegando à residência de Andinho. O que isso significa?

Búzios

Rola na Rua das Pedras, em Búzios, que o professor Felipe Lopes está sendo sondado para uma possível candidatura de vice-prefeito com Joãozinho Carrilho. Dizem Felipe também tem a admiração do grupo de Henrique Gomes. O moço tá bem na fita.