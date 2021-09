O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Júnior Bombeiro, foi visto nesta quarta-feira (29), no gabinete do secretário de Obras do Estado, Max Lemos. Dizem que o homem da mangueira, como é conhecido, em Iguaba Grande, estava cheio de pedidos para o secretário. Pode vir coisa boa por aí.

Búzios

Com as “baterias” renovadas após férias em Portugal, prefeito de Búzios, Alexandre Martins, tá de volta ao batente e preparado enfrentar o verão e o fim de ano. Ontem a prefeitura, anunciou queima de fogos e programação em diversos pontos da península, sem exigência de apresentação do comprovante de vacinação.

Cabo Frio

A entrevista do secretário de Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha, no Programa Bom Dia Litoral, na manhã de terça-feira (28), sobre o réveillon da cidade teve grande repercussão junto aos empresários. Cunha disse que serão três palcos para shows de artistas locais, um no Jardim Esperança e os outros em Tamoios, mas não haverá foguetório na virada. Festas particulares serão permitidas, porém devem seguir as normas de prevenção contra a Covid-19 em vigor na ocasião.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu nesta terça-feira, dia 28, representantes da ABTEPAC,em seu gabinete para um café amanhã, ocasião em que prometeu melhores condições de trabalho para os barqueiros e anunciou projetos na Praia dos Anjos. Os pescadores e barqueiros, ficaram muito felizes, ao ponto do representante da nova gestão, Diogo Martins, dizer que “em poucos meses já fez a diferença”. No gabinete do prefeito o advogado, Pedro Pinto era só alegria.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, está festejando mais uma conta aprovada pelo Tribunal de Contas. Segundo informações foi a oitava dele e um caso inédito na região dos Lagos e pelo, Brasil. Seu amigo Thiago Costa, soltou até fogos de artifício.

Araruama

Mensagem da vereadora, Roberta Barreto, nas redes sociais, sobre “Exposição do Cavalo Manga Larga Marchador” deixa primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, descontente, e ele passa “pito” na parlamentar.