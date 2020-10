O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 30

Cabo Frio

Rola nos bastidores da política de Cabo Frio, que a chegada dos vereadores Aquiles Barreto e Jefferson Vidal, no do PDT, não teria deixado todos os partidários felizes. Para os “cientistas políticos”, o estilo de política desenvolvida pelo grupo de José Bonifácio não casa com o dos nobres edis. E agora, o que fazer com os moços?

Iguaba Grande

A política em Iguaba Grande está fervendo desde de que surgiu a notícia da ação em face da candidatura da ex-prefeita, Grasiella Magalhães. A Coligação “Iguaba Crescendo” e o MP, deram entrada na Ação de Impugnação do registro de Grasiella e aí “fedeu”. Pelo visto, muita coisa vai acontecer.

Araruama

Nestas eleições, as campanhas vão ganhar as redes sociais, inclusive com os chamados “comícios virtuais”. Em Araruama, os comícios virtuais prometem agitar a campanha eleitoral. O grupo da candidata Lívia de Chiquinho já festeja o comício inaugural. Os outros candidatos devem seguir a mesma linha nos próximos dias.

São Pedro da Aldeia

Pode ser nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, a votação das contas do prefeito Cláudio Chumbinho, relativas à 2018. Segundo informações de alguns vereadores, o parecer do TCE foi favorável, mas com ressalvas. A situação é complicada e os edis podem votar contra. Em São Pedro tudo pode acontecer.

Arraial do Cabo

O cunhado do homem chapéu, Ronnie Plácido, comemorou aniversário nesta quarta-feira (30), e o “Sheik” apareceu por lá feliz da vida. Osman Júnior soltou até fogos com a chegada do Sheik. O evento aconteceu no espaço de eventos, na Praia Grande. A carne principal era picanha nobre.

Búzios

O encontro dos candidatos no Banco do Brasil, na agência de Búzios, chamou a atenção nesta quarta-feira (30). Eles foram abrir suas contas de campanha e o papo era diverso. Edson Leiteiro falava que sua “vaquinha” está preparada para a eleição, Uriel da Saúde, ficou no sol quente e reclamava do calor, Leandro Maneiro, do grupo Lance Maneiro, queria fazer um show de pagode diante de tantos candidatos na fila. Na verdade, foi uma grande confraternização no BB.