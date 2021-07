O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 30

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel inaugurou as quadras poliesportivas das escolas Professora Maria Celeste de Campos e Dulce Jotta de Souza, no São João. Amanhã, às dez horas, será inaugurada a quadra da Escola Municipalizada Retiro. A fim de evitar aglomerações em prevenção à Covid-19, as cerimônias serão voltadas apenas às autoridades municipais e aos funcionários das unidades.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno completou mais primavera nesta quarta-feira (30). Segundo informações, o gabinete do prefeito recebeu várias visitas, inclusive de vereadores, que foram dar um abraço de felicitações. Entretanto, o presidente da câmara, Ângelo Shogum, não foi visto por lá. Dizem que Shogum está em crise com os outros vereadores e já teria até falado em renunciar a presidência da câmara. Será que o moço vai deixar a caneta poderosa?

Iguaba Grande

O vereador Júnior Bombeiro andou sentando na cadeira de presidente e falou para amigos que a cadeira é muito macia. Vale lembrar que o moço da mangueira não esconde de ninguém que se tiver chance, vai concorrer a eleição para o segundo biênio. Como falava o poeta: vale a pena sonhar.

Araruama

A prefeitura de Araruama suspendeu trinta guaradas das funções. Eles são alvos de um processo disciplinar por terem realizado um protesto dentro da prefeitura. O proceso foi instaurado depois que o pregoeiro, Caio Benites Rangel, registrou boletim de ocorrência contra a manifestação. Ele disse que foi obrigado a interomper a licitação da pavimentação das ruas do Bairro do Limão devido ao protesto nos correrores da prefeitura.

O sindicato vai a justiça contra o processo com base no direito de livre manifestação.

Cabo Frio

Os ambulantes de Cabo Frio estão revoltados com o edital de recadastramento da categoria que proíbe a comercialização de uma série de produtos nas praias da cidade. Eles dizem que o edital vai impedir a renovação da licença de 80% dos trabalhadores, a maioria com mais de vinte anos de praia, e que tem na atividade o único meio de sobrevivência. A justificativa para a proibição da venda de alguns produtos é a disponibilidade do mesmo artigo nocomércio local.

Búzios

O verador Lorram Gomes da Silveira, será colocado em liberdade, dois meses depois de ser preso acusado de comandar um esquema criminoso de venda e falsificação de alvarás no município. O pedido de Habeas Corpus impetrado pela defesa do vereador foi concedido no início da noite de ontem, pela 6° turma do Supérior Tribunal de Justiça em Brasília. O Ministro Sebastião Reis Júnior foi o relator. A publicação da decisão está prevista para quinta-feira.